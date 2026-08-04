O Carballiño bate su propio récord Guinness con una tapa de 610 kilogramos de pulpo

Los pulpeiros y pulpeiras de O Carballiño han vuelto a hacer historia en la decimosexta edición de la tapa de pulpo más grande del mundo. No fue suficiente el plato de 600 kilogramos del cefalópodo del año pasado, que este martes 4 de agosto han vuelto a batir el récord mundial con 610 kg en este evento que forma parte de la 64ª edición de la Festa do Pulpo.

El gran plato en el que se realizó mantuvo el diámetro de 5,37 metros del año pasado y estaba situado en el centro de la Praza Maior, donde acudieron todas aquellas miles de personas que quisieron ser testigos de este hecho histórico. Los ingredientes también se asemejan a la edición anterior: 8 kilos de sal, 3 kilos de pimentón dulce y picante y 55 litros de aceite, uno más que en 2025.

Aquellos asistentes que adquirieron un ticket en el puesto colocado por la Asociación de Pulpeiros do Carballiño disfrutaron de un menú por 7 euros que incluía una tapa, un vaso de vino, pan, postre, el plato como recuerdo, una pulsera y un imán. La organización estima haber repartido unas 1.800 tapas, aproximadamente.

La velada estuvo amenizada por DJ Tibu y Os Serandeiros, quienes se encargaron de la ambientación musical.

Manos expertas elaboran con sabiduría las raciones de pulpo, que sumaron 1.800 para la tapa gigante. / Brais Lorenzo

La satisfacción de los pulpeiros

El presidente de la Asociación de Pulpeiros do Carballiño y uno de los participantes, Jesús «Suso» Pereira Touriño, ha declarado que para ellos supone «una satisfacción poder realizarlo y llevarlo a cabo porque tiene una repercusión mediática muy grande» y que «para nosotros esto no es para nada un negocio económico ni mucho menos, todo lo contrario; te gusta organizarlo, hacerlo y ver que la gente acude».

Y cada año el número de visitantes aumenta: desde la organización notan que en cada edición venden «unos 100 o 150 tickets más», lo que a su vez genera un problema de espacio porque «la plaza donde estamos ya no permite crecer mucho más». Además, cuenta que «durante estos tres últimos años, sobre todo, notamos que cada vez hay un poquito más de afluencia».

Es uno de los motivos por los que aumentan ligeramente la cantidad de pulpo. Pereira explica que ellos mismos decidieron subir 10 kilos porque «si no llegaría a un punto que no cabríamos ni logísticamente conseguiríamos realizar la actividad». Afirma que «le podríamos aumentar 100 kilos más, pero vamos poquito a poco porque los primeros años la tapa creció demasiado rápido».

Los protagonistas son idénticos a los de otras ocasiones: «Siempre somos los mismos. Igual se cae alguien de la convocatoria porque tiene trabajo hasta tarde, pero normalmente si alguien no puede venir envía a alguien que sí que pueda participar». No llevan a cabo ningún entrenamiento específico, pero «lo practicamos todos los días porque es nuestro trabajo», asegura Pereira.

Gran expectación de vecinos y turistas en la elaboración en directo de la tapa gigante de pulpo. / Brais Lorenzo

Récord con historia

En 2010, O Carballiño comenzaba una trayectoria batiendo el récord Guinness al preparar la tapa más grande del mundo con alrededor de 100 kilogramos de pulpo servido en un plato de 2,20 metros de diámetro. Posteriormente, mantuvieron el título a medida que iban aumentando la cantidad, llegando a los 500 kg en el año 2015. Sin embargo, en abril de 2016 se lo arrebataban en Bilbao con 700 kilos del cefalópodo troceados.

En agosto de ese mismo año, veinticinco pulpeiros y pulpeiras carballiñeses tardaron solo 18 minutos y 24 segundos en recuperarlo, con una diferencia de 50 kilos más. Desde entonces han sido orgullosos poseedores del récord con cantidades de 580 kg en 2023, 590 kg en 2024 o 600 kg en 2025.

Este 2026 han reafirmado su posición con 610 kilogramos, y toda la localidad está ya preparándose para ver el próximo 2027 los muy probables 620 kg, como mínimo.