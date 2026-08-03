Prealerta por sequía en la cuenca del Miño-Sil: piden un uso racional del agua y medidas de ahorro como evitar el riego de jardines

Seis meses después del final del carrusel de lluvias, temporales y nevadas que parecía interminable, la situación actual apunta ya a posibles problemas y restricciones si la situación de falta de precipitaciones se prolonga. La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) declaró este lunes el escenario de prealerta —nivel amarillo— en toda la demarcación de la cuenca, a excepción del Sil Superior. Es decir, la situación de escasez actual afecta al Miño Alto, Cabe, Sil Inferior, Baixo Miño y Limia. La institución recuerda la necesidad de hacer un uso responsable y eficiente del agua.

El invierno fue muy lluvioso, pero en el periodo posterior las precipitaciones han sido inferiores a lo habitual. Se han sucedido episodios de calor desde la primavera, con varias olas por temperaturas extremas en verano. Desde finales de febrero, cuando terminó el tren de borrascas, las lluvias han sido un 49% inferiores a la media de un periodo marzo-julio. «Nos obliga a estar atentos y a alentar a las administraciones y a la población en general a hacer un uso responsable y sostenible del agua», subraya el presidente de la Miño-Sil, José Antonio Quiroga, que este lunes convocó a la Oficina Técnica de la Sequía de la CHMS, tras el descenso experimentado en los caudales circulantes de los ríos, que se encuentran un 45% por debajo de lo que es habitual en un mes de julio.

«La adopción de medidas y concienciar a la población desde los ayuntamientos para un uso racional y responsable del agua es fundamental siempre, y sobre todo ante escenarios previsibles de sequía», advierte Quiroga.

La activación del nivel amarillo de prealerta por sequía conlleva la aplicación de medidas de mayor vigilancia y control de las infraestructuras por parte de las entidades locales, que son las competentes en el servicio de abastecimiento. Algunos Concellos como Entrimo ya han avisado a sus vecinos. «Evitemos entre todos ter que chegar a cortes de subministro ou sancións. Regulariza a túa acometida se aínda non está dada de alta. Fai un uso responsable en todo momento», indicaba el Ayuntamiento en la red.

«Como recomendaciones generales, desde la CHMS recordaremos a los Ayuntamientos la necesidad de mantener el uso sostenible del agua y la aplicación de medidas de ahorro que ya están llevando a cabo; evitando baldeo de calles, riego de jardines, campos de deportes o eliminación de fuentes, entre otras medidas», indica el presidente de la confederación.

«Anticipándonos al escenario actual, que no es alarmante pero sí vigilante, a principios del mes de julio la CHMS remitió a todos los ayuntamientos de la demarcación una carta en la que, se les recordaba la necesidad de tomar este tipo de medidas, que será ratificada en los próximos días», añade Quiroga.

Solo tres meses húmedos

El año hidrológico comienza el 1 de octubre de cada ejercicio. Desde entonces, la precipitación acumulada media en la zona Miño-Sil fue de 1.144,6 l/m², un 9,9% por encima del dato histórico, con el periodo de referencia de 1980-81 a 2017-18. Pero la precipitación se concentró de noviembre a febrero.

La CHMS cataloga los meses de octubre, marzo, abril, junio y julio como secos, mientras que húmedos solo han sido tres meses: noviembre, enero y febrero.