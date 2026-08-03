O Carballiño homenajea a Paco Valeiras tras 34 años en la Policía Local y destaca su labor «exemplar» en la seguridad de la Festa do Pulpo

El municipio ourensano de O Carballiño está inmerso en su semana grande, con la celebración este próximo domingo de la gran romería popular y gastronómica de la Festa do Pulpo, una celebración de Interés Turístico Internacional que tiene lugar cada segundo domingo de agosto. En el marco de esta fiesta, el Concello de O Carballiño homenajea desde hace años a personas que, con su labor, han contribuido al crecimiento del evento. En esta ocasión, el protagonismo recae en Paco Valeiras, que trabajó como agente de la Policía Local en el municipio durante 34 años, desde su entrada en el servicio en 1991. Fue el jefe del cuerpo durante 28 años, hasta su jubilación en 2025.

«Non deixou de traballar pola vila e a veciñanza, para que O Carballiño fose un municipio tranquilo e seguro», subrayaba este lunes el concejal de Turismo, Manuel Dacal, durante el acto de homenaje, que se celebró en el salón de plenos. La vigilancia de la Festa do Pulpo, con varios miles de personas presentes, entre vecinos y visitantes, supone un gran reto de seguridad y movilidad. «Paco realizou un traballo exemplar de entrega e profesionalidade na coordinación da seguridade. Grazas ao teu esforzo, a Festa do Pulpo creceu de xeito seguro e ordenado», valoró Dacal. «O teu traballo foi fundamental para lograr unha festa segura que acadou a acreditación de Interese Turístico Internacional».

Varios compañeros de la Policía Local, así como miembros del gobierno municipal e integrantes de Guardia Civil, bomberos y servicios de emergencias, acompañaron a Valeiras, vecino de O Carballiño, durante el acto de homenaje. Lo arroparon también familiares y amigos. El alcalde en funciones, José Castro-Gil, reconoció al exjefe de la Policía Local «como un exemplo para todos nós de traballo, bo facer e axuda», no solo por su labor durante años en los operativos del gran evento gastronómico de O Carballiño, sino también en la conservación de la naturaleza y del medio ambiente. El regidor le entregó una placa de reconocimiento. «En agradecemento a toda unha vida de servizo. En recoñecemento á túa exemplar entrega e profesionalidade na coordinación da seguridade de veciños e visitantes en cada edición da Festa do Pulpo», dice el mensaje inscrito.

Momento en el que el alcalde en funciones entrega la placa al homenajeado. / FDV

Tras la «intensidad» de sus primeros años como agente, pasó a las posteriores etapas de ascenso hasta llegar a jefe de la Policía Local, en 1997, asumiendo a partir de entonces «unha visión e unhas funcións moi distintas», rememora. «Transformación e evolución» marcaron los siguientes pasos en esa responsabilidad. Los eventos multitudinarios de O Carballiño, como la Semana Santa, las competiciones deportivas, la fiesta patronal de septiembre y la propia Festa do Pulpo obligaban a definir nuevas líneas de actuación para preservar la seguridad.

La gran cita gastronómica, que ahora ocupa varias jornadas durante la semana grande, como por ejemplo este martes con la elaboración de la Tapa de Pulpo gigante, «evolucionou moitísimo nos últimos anos», señala Valeiras.

Noticias relacionadas

Asegurarse de que no se registraran incidentes ha sido el principal desvelo, así como colaborar mediante el despliegue de patrullas a última hora de la madrugada, para que la finalización de la fiesta de manera segura facilitase las tareas de limpieza urbana en los espacios públicos. «A coexistencia de forzas, da romería con outro tipo de eventos, fai que a Festa do Pulpo non teña límites», observa Valeiras. El trabajo «en equipo» entre distintas fuerzas de seguridad es clave para el éxito del operativo. «É un esforzo de todos», afirmó el antiguo jefe en su intervención durante el homenaje.