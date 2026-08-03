El interventor obliga al Concello de Ourense a elaborar un plan económico-financiero tras incumplir la regla de gasto de 2025

El salón de plenos del concello de Ourense celebró este lunes 3 de agosto la primera sesión plenaria del mes. Una cita que estaba prevista para el próximo viernes día 7 pero que se adelantó en la junta de portavoces dado el acuerdo entre los grupos políticos municipales. En ella, el informe que se esperaba por parte de la intervención municipal indica que, en consecuencia del incumplimiento presupuestario por parte del gobierno del actual alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, así como de la regla de gasto tras la liquidación presupuestaria correspondiente al pasado ejercicio de 2025, el consistorio tendrá que elaborar un plan económico-financiero para cumplir con la normativa.

Es decir, el ayuntamiento de Ourense deberá sentarse y hacer números para mejorar sus cuentas dado que no cumplió con las normas económicas del año pasado. Así lo explicó el interventor municipal, Gonzalo Alonso, quien además de denunciar al alcalde por acoso ya había señalado anteriormente irregularidades centradas en la precariedad jurídica en servicios básicos tales como el transporte urbano, el abastecimiento de agua, recogida de basuras y limpieza vial, entre otros. De la misma manera que señaló problemas en la gestión del personal municipal, como cambios en puestos de trabajo sin el control previo necesario o el uso prolongado de asignaciones temporales para cubrir plazas que deberían salir por procesos ordinarios.

Este documento deberá ser aprobado por el pleno tras lo que será remitido a la Consellería de Facenda e Administración Pública de la Xunta de Galicia. Si bien el concejal de Hacienda, Francisco Lorenzo, aseguró que el plan podrá votarse "este mismo mes" de agosto tras realizar los "ajustes necesarios". Cabe recordar que tanto el grupo popular como el bloque ya advirtieron acerca de la condición de este informe fiscal de cara a aprobar los presupuestos de 2026 de la ciudad en la última sesión plenaria del pasado 27 de julio.

Transporte Metropolitano

Entre los puntos del día se ubicó la moción del BNG (Bloque Nacionalista Galego) basada en la puesta en marcha de un transporte público metropolitano en la provincia de Ourense. La primera en salir adelante gracias a los votos favorables del propio BNG y el PSdeG (partido socialista de Galicia) pese al voto en contra del PPdeG (partido popular de Galicia) y la abstención del gobierno de Democracia Ourensana (DO).

La moción plantea que las administraciones, tanto ayuntamiento, diputación y Xunta, cumplan con los acuerdos adoptados en la primera reunión técnico-política celebrada en 2024 a este respecto. Así como que sea la Xunta de Galicia quien asuma "la totalidad de los costes económicos añadidos" de su implantación en los primeros tres años que dure el "proyecto piloto". Un coste que supondría tres millones de euros al año según cálculos de los tecnicos del concello y la Xunta.

Los populares trataron de presentar un enmienda a este respecto —que fue rechazada por el resto de grupos municipales— en la que proponían que fuera el concello el que elaborase un estudio económico real sobre la implantación de las líneas y tras corroborar el informe se diera luz verde a ese proyecto piloto.

Además del habitual discurso del alcalde donde no faltaron exabruptos, o las risas y burlas cruzadas también de sus adversarios políticos en un escenario que se presta más para la degradación del debate político que para las cuestiones de la ciudadanía, se aprobaron otras dos mociones del PSdeG más una del PPdeG.

El PSdeG pidió el voto a los asistentes para llevar a cabo las peticiones vecinales acerca la ejecución de la Variante Norte de Ourense, que afecta directamente a las poblaciones de Quintela de Canedo, el Pino, Eirasvedras y Tarascón con la intención de minizar el impacto de las obras en su vida. Buscando asegurar el cruce de los peatones que han de atravesar diariamente la N-120 o tratar el futuro de "la parcela que ocupará el antiguo Centro de Interpretación de Parques Naturales." Dicha moción obtuvo el voto favorable de toda la oposición y la abstención del grupo de gobierno.

Seguidamente, el PSdeG pidió llevar a cabo un Plan Municipal de la Promoción de la Lectura y el Apoio a la Creación Literaria que incluye, entre las medidas previstas, un plan municipal para "Ourense, Ciudad de la Literatura" a través del que crear encuentros literarios en los barrios, refuerzo y apoyo a librerías independientes e iniciativas para fomentar la lectura en la juventud e infancia, entre otros. De nuevo este punto del día salió hacia adelante con los votos de todos los partidos políticos a excepción de DO que volvió a abstenerse.

Por su parte, el PPdeG buscó apoyos para los artesanos de la ciudad en un alegato por recuperar, o no perder, oficios y ayudar al cambio generacional de muchos artífices de la ciudad y su implementación en el casco viejo, que obtuvo de nuevo el voto favorable de toda la oposición y la abstención del grupo de gobierno.