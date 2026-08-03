Fiestas gastronómicas
«Doblete» de adoración al pimiento en Arnoia y Oímbra
Puede que, a diferencia de en Padrón, en Ourense no surja la disyuntiva de cuáles pican, pero si la cuestión es presumir de producto, poco le tienen que envidiar los pimientos de Oímbra y Arnoia, que cuentan con Indicación Xeográfica Protexida y que ayer fueron los auténticos protagonistas de las fiestas gastronómicas en sendas localidades. En el concello de O Ribeiro, la degustación de los pimientos rellenos llenó las calles, cómo no, acompañado del vino local, pulpo, churrasco y la música de las charangas, antes de la actuación nocturna de Milladoiro. En tierras verinesas, Oímbra no faltaron comensales para disfrutar de los pimientos fritos gratuitos, que se complementaron con una exposición de diversos platos cocinados con el producto.
- La compañía de seguros rechaza pagar el funeral de una mujer en Ourense porque el marido ocultó el estado real de salud
- Un juez ratifica una suspensión de 8 años de una ginecóloga de Ourense por su trato desconsiderado y vejatorio con pacientes y compañeros: «Me importa una mierda cómo te llames»
- Una menor evacuada en helicóptero con lesiones graves y cuatro adultos heridos leves tras un accidente en la carrera de carrilanas de Muíños
- Sin carné, sin luces y a más de 200 km/h por la A-52 en un coche que robó a su expareja: la huida temeraria de un conductor que desobedeció a la Guardia Civil
- Varios incendios nocturnos en la provincia de Ourense, donde el nivel de riesgo está entre muy alto y extremo
- Un policía nacional de Ourense cobrará una indemnización por el gasto en ropa para trabajar de paisano
- Aparatoso accidente de tráfico en Ourense: rescatan a una conductora que se salió de la carretera y cayó por un desnivel en Carballeda de Avia
- La nueva ola tiñe Ourense de naranja y trae de vuelta noches insoportables: «Incluso me echo en el suelo por el calor»