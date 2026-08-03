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Fiestas gastronómicas

«Doblete» de adoración al pimiento en Arnoia y Oímbra

Un grupo de amigos disfruta de la Festa do Pemento en Arnoia.

Un grupo de amigos disfruta de la Festa do Pemento en Arnoia. / Brevebretema

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David Alján

Ourense

Puede que, a diferencia de en Padrón, en Ourense no surja la disyuntiva de cuáles pican, pero si la cuestión es presumir de producto, poco le tienen que envidiar los pimientos de Oímbra y Arnoia, que cuentan con Indicación Xeográfica Protexida y que ayer fueron los auténticos protagonistas de las fiestas gastronómicas en sendas localidades. En el concello de O Ribeiro, la degustación de los pimientos rellenos llenó las calles, cómo no, acompañado del vino local, pulpo, churrasco y la música de las charangas, antes de la actuación nocturna de Milladoiro. En tierras verinesas, Oímbra no faltaron comensales para disfrutar de los pimientos fritos gratuitos, que se complementaron con una exposición de diversos platos cocinados con el producto.

Una de las cocineras de Oímbra fríe una sartenada de pimientos

Una de las cocineras de Oímbra fríe una sartenada de pimientos. / FdV

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