Un cielo sin contaminación lleno de estrellas: Trives y Manzaneda aspiran a ser Destino Starlight para disfrutar del universo desde la montaña de Ourense

En las zonas de montaña con escasa contaminación lumínica, el cielo se acerca a la tierra y el sueño de llegar a las estrellas es una quimera un poco más factible. La observación resulta más fácil y la cubierta llena de cuerpos celestes supone un gran atractivo para elegir estos lugares en un viaje, para mirar de noche el confín del universo. Es la manera que el ser humano tiene desde sus inicios para medir la inmensidad del cosmos, para empequeñecer a la vez el ego. En Ourense, en las cumbres de Valdeorras, el municipio de A Veiga fue reconocido como primer destino starlight en territorio ourensano. Cuenta con un centro de observación en Trevinca, a 1.300 metros de altitud, para divisar las estrellas en uno de los cielos nocturnos más oscuros de la Península Ibérica. En el cercano Macizo Central de Ourense, A Pobra de Trives y Manzaneda pretenden también ese reconocimiento internacional. Ofrecen un potencial a la altura: un cielo repleto de estrellas al llegar la noche, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen.

A escasos días del esperado eclipse solar del 12 de agosto, que ha multiplicado el interés entre la población general por los fenómenos astronómicos, Trives y Manzaneda hacen público su plan conjunto. Unen fuerzas en una iniciativa estratégica para impulsar su proyección internacional como destino de las estrellas. Los dos municipios se alían para reforzar el posicionamiento de la comarca como un destino de referencia del turismo astronómico.

Los viajes para ver mejor las estrellas, lejos del «ruido» lumínico de las ciudades, en zonas poco habitadas que dan refugio al majestuoso efecto nocturno del cielo, constituyen un modelo de turismo sostenible. Son propuestas muy vinculadas a los recursos naturales, al paisaje y al respeto por el medio ambiente, que se convierten en el escenario de privilegio para mirar al cielo y dejarse cautivar. Los concellos de A Pobra de Trives y de Manzaneda ponen en marcha la candidatura para lograr la certificación como Destino Turístico Starlight, «un recoñecemento internacional que situará a comarca entre os grandes referentes do turismo astronómico», valoran ambos municipios.

La iniciativa, promovida por ambos concellos, recibe el respaldo técnico de la dirección de la Estación de Montaña de Cabeza de Manzaneda. La agencia autonómica Turismo de Galicia financia esta candidatura, «nun exemplo de colaboración institucional que permitirá poñer en valor un dos maiores patrimonios naturais da zona: a extraordinaria calidade do seu ceo nocturno», subrayan los concellos de Manzaneda y de A Pobra de Trives, poseedores de «condicións privilexiadas para a observación astronómica grazas á súa altitude, á escasa contaminación luminosa e á excelente calidade do ceo, factores que as sitúan entre os mellores enclaves de Galicia para a contemplación do firmamento», subrayan.

Una actividad de observación. / CEDIDA

El eclipse solar ha ocasionado una gran demanda turística y elevado las previsiones de afluencia a zonas montañosas como el Macizo Central. «A certificación Starlight suporá un importante impulso para a promoción turística do territorio, incorporando un novo atractivo a unha oferta xa consolidada arredor da natureza, o deporte, o patrimonio, a gastronomía e a Estación de Montaña Cabeza de Manzaneda. Ademais, contribuirá a diversificar a actividade turística ao longo de todo o ano, xerando novas oportunidades para o desenvolvemento económico e social da comarca», destacan los dos municipios impulsores.

«Coa consecución deste distintivo internacional, A Pobra de Trives e Manzaneda reforzarían a súa posición como un dos grandes destinos de turismo astronómico de Galicia e do noroeste peninsular, consolidando unha oferta turística diferenciada e sostible que pon en valor un dos seus recursos máis singulares: un ceo de excepcional calidade para descubrir, observar e contemplar o universo nun enclave natural único», resaltan.