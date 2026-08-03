Ocio y conciliación
Las pompas conquistan el cielo ourensano en la inauguración del Campamento Urbano
Amencer celebra el inicio de la 39ª edición con alrededor de 600 niños y 80 voluntarios
Los pequeños soplaron las burbujas a la vez que se extendían nubes de humo rosa
Alrededor de 600 niños y niñas de Ourense inauguran este 3 de agosto el Campamento Urbano de la Asociación Xuvenil Amencer. El cielo de la ciudad se ha llenado de pompas que ascendían desde el puente del Milenio, el puente Romano y la pasarela peatonal que une el Centro Comercial Pontevella con el barrio de A Ponte.
Entre botes de humo rosa y al canto de «Campamento Urbán, refresco do verán», la celebración ha dado comienzo a la 39ª edición de este proyecto. Xulio César Iglesias, gerente de Amencer, cuenta que este año hay un total de «case 800» jóvenes de entre 8 y 16 años apuntados y que «a inscripción está aberta ata o último día; o que pretendemos é facilitar que quen queira vir a participar, sexa un día, unha tarde ou unha semana, poida facelo».
Para la organización, cuentan con un equipo de 80 voluntarios que también se van sumando a los largo de los días: «Avisáronnos de que chegarán hoxe, mañá... e vanse incorporando. Chegaremos a 100, imaxino». Se distribuyen en pequeños grupos de entre 10 y 20 niños: «Distribuímolos por idades: os máis maiores son máis, e os máis pequenos son menos. Cada grupo ten un voluntario ou dous que os coñecen, o que lle dá unha tranquilidade ás familias e a nós».
Programación
Iglesias explica que el campamento contiene diferentes temáticas: «Cada día ten un título, pola mañá temos actividades organizadas e polas tardes o que chamamos "Tardes do Urbano", que é moito máis aberto». En el caso de hoy, se lleva a cabo el «Día da Benvida», en el que principalmente se hacen los distintos grupos. El martes 4 es el «Día da Cultura Urbana», en el que acudirán a distintos establecimientos e instalaciones relacionados, además de contar con DJ y actividades de grafitis en el propio colegio.
El tercer día es «do Deporte: iremos a distintas instalacións da cidade de Ourense a facer todo tipo de deportes», y el cuarto es «Xuntanza na Praia», en el que se congregarán entre 1.200-1.500 niños en una playa viguesa. La reunión estará formada por los campamentos urbanos de la Federación Don Bosco de Centros Xuvenís de Galicia procedentes de Vigo, A Coruña, Santiago y Ourense.
Para finalizar la semana, llega el «Día do Entroido por Barrios, no que iremos aos barrios da cidade disfrazados porque o Entroido é moi de Ourense. E pola noite teremos a "noite dos peques", no que os menores de entre 9 e 11 anos durmirán aquí, e para moitos deles será a primeira vez». Asegura que probablemente «non durmirán, pero estarán connosco, pasarémolo e divertiranse».
El lunes 10 llegará con el «Día da Provincia, no que iremos a distintas vilas arredor de Ourense, onde teremos xogos e unha piscina para bañarnos», al que le seguirá «o Día da Auga», en el que acudirán al parque acuático de Monterrei durante toda la jornada. Para terminar, habra el día «da Despedida» que, según afirma Xulio, «non é triste en si, porque ao ser un campamento urbano ímonos ver na cidade durante todo o ano». El responsable añade: «O obxectivo tamén é que agora, con novos amigos, eles mesmos poidan ir a Oira, a unha praza, ao Cine ao Aire Libre ou o que a cidade lle oferte».
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