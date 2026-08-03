Acto de memoria en honor de Manuel Suárez, 'Manoliño', el primer alcalde socialista de Ourense, asesinado por los golpistas en 1937

«Dile a mis hijos que su padre perdió la vida de forma violenta no por ser un ladrón ni un asesino, ni un mal ciudadano (...); perdió la vida por ser persona decente, amante de todos sus ciudadanos, sin fijarse nunca en el ideal que tenían ni en su condición social. Muero convencido de que esta es la razón suprema por la que me hacen desaparecer». Es la carta de despedida de Manuel Suárez Castro, el último alcalde de Ourense en la República, el primer regidor socialista de la ciudad. El emocionante texto del adiós antes de su asesinato la madrugada del 27 de julio de 1937. Fue uno de los 133 ourensanos asesinados en el Campo de Aragón entre 1936 y 1939.

En este lugar se produjo la mayor represión en Galicia por parte de tribunales militares afines a los golpistas en la Guerra Civil. El Gobierno impulsa la declaración del Campo de Aragón como Lugar de Memoria Democrática. Este lunes, el PSOE y UGT homenajearon a Manuel Suárez, ‘Manoliño’, figura clave en la modernización de Ourense.

La comisión ejecutiva municipal honra de nuevo al primer alcalde socialista de la ciudad de Ourense, fusilado por el bando franquista hace 89 años. El acto de memoria democrática tuvo lugar en la plaza de la Biblioteca Pública Nós, el antiguo Campo de Aragón.

‘Manoliño’ fue asesinado en la madrugada de 27 de julio de 1937. Impulsor de la modernización de Ourense y del ferrocarril en los años 30, ejerció de presidente de la agrupación local socialista, fue vicepresidente de la Diputación, cofundador de la Caja de Ahorros Provincial y cantero de profesión.

Los ‘delitos’ que le costaron la muerte a manos de los golpistas fueron el de ser alcalde republicano, ser socialista, ugetista y masón. Hasta el fallecimiento de Pablo Iglesias Posse, fundador del PSOE y del sindicato UGT, Manuel Suárez mantuvo una estrecha relación con él. De hecho, su hijo llevó el nombre de Pablo en honor a Iglesias, que fue su padrino. Otro de los ourensanos fusilados ese día junto a ‘Manoliño’ fue Antonio Taboada Novoa, secretario general de Juventudes Socialistas de Ourense.

En el homenaje de este lunes estuvieron, entre otros militantes socialistas, la secretaria general del partido en la ciudad, Natalia González, así como la responsable de UGT en Ourense, Noemi Álvarez, y el líder provincial del PSOE, Álvaro Vila.