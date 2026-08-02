Seguridad vial
Multirreincidentes: conductores que ponen vidas en peligro y retiradas del carné en Ourense que llegan a 2035
«Hay que expulsarlos de la circulación; no tienen respeto por las normas», afirma el jefe provincial de la DGT, que echa en falta más medidas judiciales de decomiso del vehículo
23 conductores de Ourense han perdido 4 veces el permiso por la detracción de puntos debido a las multas; otros 2 acumulan cinco retiradas
Las conductas de riesgo al volante son un peligro para el conductor y para la integridad de los demás. La Guardia Civil subraya que «la seguridad vial es una responsabilidad compartida», y el cumplimiento de las normas «constituye la mejor herramienta para prevenir siniestros y proteger la vida de todos». Los servicios de vigilancia, los controles y las investigaciones pretenden erradicar los incumplimientos más graves que ponen vidas en riesgo. Hay infractores que reinciden y se convierten en peligros al volante.
Dos conductores en Ourense han perdido ya en cinco ocasiones el permiso, tras haber agotado el saldo de puntos una vez tras otra. Veintitrés más suman cuatro retiradas del carné en la vía administrativa por el mismo motivo, la sucesión de multas que restan puntos. Algunos de los peores conductores acumulan un historial amplio con la justicia, con condenas en el ámbito penal que conllevan la privación del derecho a conducir. Hay personas que acumulan una o varias suspensiones y no pueden ponerse al volante en los próximos años.
Algunos casos son flagrantes. Uno de los principales multirreincidentes en Ourense tiene dos suspensiones temporales del permiso, acordados por la autoridad judicial, que se extienden a 2029 y 2035. Sobre otro de los delincuentes viales habituales pesan dos sentencias que le prohíben circular hasta diciembre de 2027 y septiembre de 2035.
Otro conductor suma una privación y una suspensión, acordada por la misma magistrada, que se extienden a finales de 2030. Hay un ourensano que tiene prohibido circular, por tres resoluciones judiciales, hasta septiembre de 2029 y diciembre de 2030. Existen más casos de multirreincidentes con varias órdenes judiciales en curso que conllevan la suspensión o la privación. Otro suma dos sentencias que le prohíben circular hasta abril de 2027. Diez ourensanos más tienen prohibido coger el coche hasta 2027 o 2028, según cada caso.
Si cualquiera de los multirreincidentes con suspensiones y privaciones en vigor de larga duración se pone al volante —y no es inhabitual, dado su perfil— cometerán un delito. Existen agentes de la Guardia Civil de Tráfico que se dedican a labores de seguimiento y vigilancia, para detectar a estos infractores que, haciendo caso omiso a la ley, vuelven a circular. Impedir que estos individuos conduzcan es beneficioso para el resto de la sociedad.
«A los conductores multirreincidentes hay que expulsarlos de la circulación porque no tienen ningún respeto por las normas», afirma con contundencia David Llorente, jefe provincial de la DGT. Suelen tener antecedentes compuestos por sanciones administrativas y penales. Es frecuente que presenten adicciones al alcohol y las drogas. «Echamos en falta que se decreten más comisos de vehículos», añade Llorente. La incautación del coche retira al infractor el objeto con el que comete el delito. Se han decretado menos de cuarenta en los últimos quince años en Ourense.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un policía nacional de Ourense cobrará una indemnización por el gasto en ropa para trabajar de paisano
- Un juez ratifica una suspensión de 8 años de una ginecóloga de Ourense por su trato desconsiderado y vejatorio con pacientes y compañeros: «Me importa una mierda cómo te llames»
- Sin carné, sin luces y a más de 200 km/h por la A-52 en un coche que robó a su expareja: la huida temeraria de un conductor que desobedeció a la Guardia Civil
- Varios incendios nocturnos en la provincia de Ourense, donde el nivel de riesgo está entre muy alto y extremo
- Aparatoso accidente de tráfico en Ourense: rescatan a una conductora que se salió de la carretera y cayó por un desnivel en Carballeda de Avia
- Doña Letizia festeja en Ourense los 50 años de una de sus firmas de moda fetiche: Adolfo Domínguez
- La nueva ola tiñe Ourense de naranja y trae de vuelta noches insoportables: «Incluso me echo en el suelo por el calor»
- La Guardia Civil detiene un año después al presunto autor de un incendio intencionado que arrasó 1.800 hectáreas en Vilardevós: «O avance do lume era bestial, a vivencia foi dantesca»