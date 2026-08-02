Multirreincidentes: conductores que ponen vidas en peligro y retiradas del carné en Ourense que llegan a 2035

Las conductas de riesgo al volante son un peligro para el conductor y para la integridad de los demás. La Guardia Civil subraya que «la seguridad vial es una responsabilidad compartida», y el cumplimiento de las normas «constituye la mejor herramienta para prevenir siniestros y proteger la vida de todos». Los servicios de vigilancia, los controles y las investigaciones pretenden erradicar los incumplimientos más graves que ponen vidas en riesgo. Hay infractores que reinciden y se convierten en peligros al volante.

Dos conductores en Ourense han perdido ya en cinco ocasiones el permiso, tras haber agotado el saldo de puntos una vez tras otra. Veintitrés más suman cuatro retiradas del carné en la vía administrativa por el mismo motivo, la sucesión de multas que restan puntos. Algunos de los peores conductores acumulan un historial amplio con la justicia, con condenas en el ámbito penal que conllevan la privación del derecho a conducir. Hay personas que acumulan una o varias suspensiones y no pueden ponerse al volante en los próximos años.

Algunos casos son flagrantes. Uno de los principales multirreincidentes en Ourense tiene dos suspensiones temporales del permiso, acordados por la autoridad judicial, que se extienden a 2029 y 2035. Sobre otro de los delincuentes viales habituales pesan dos sentencias que le prohíben circular hasta diciembre de 2027 y septiembre de 2035.

Otro conductor suma una privación y una suspensión, acordada por la misma magistrada, que se extienden a finales de 2030. Hay un ourensano que tiene prohibido circular, por tres resoluciones judiciales, hasta septiembre de 2029 y diciembre de 2030. Existen más casos de multirreincidentes con varias órdenes judiciales en curso que conllevan la suspensión o la privación. Otro suma dos sentencias que le prohíben circular hasta abril de 2027. Diez ourensanos más tienen prohibido coger el coche hasta 2027 o 2028, según cada caso.

Si cualquiera de los multirreincidentes con suspensiones y privaciones en vigor de larga duración se pone al volante —y no es inhabitual, dado su perfil— cometerán un delito. Existen agentes de la Guardia Civil de Tráfico que se dedican a labores de seguimiento y vigilancia, para detectar a estos infractores que, haciendo caso omiso a la ley, vuelven a circular. Impedir que estos individuos conduzcan es beneficioso para el resto de la sociedad.

«A los conductores multirreincidentes hay que expulsarlos de la circulación porque no tienen ningún respeto por las normas», afirma con contundencia David Llorente, jefe provincial de la DGT. Suelen tener antecedentes compuestos por sanciones administrativas y penales. Es frecuente que presenten adicciones al alcohol y las drogas. «Echamos en falta que se decreten más comisos de vehículos», añade Llorente. La incautación del coche retira al infractor el objeto con el que comete el delito. Se han decretado menos de cuarenta en los últimos quince años en Ourense.