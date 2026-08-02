Fang Ling, la estrella de los bazares chinos que triunfa en redes: «Después de tantos años en Ourense ya me siento chinogallega y soy fan de La Roja»

En el polígono industrial de San Cibrao das Viñas, donde la banda sonora habitual es el rugido de cientos de camiones y el eco de las grandes empresas, hay un bazar chino que rompe la monotonía de grises. No solo por los más de 1.000 metros de superficie comercial, sino porque al frente está Fang Ling Zhou, Fali para los muchos seguidores de esta mujer, un auténtico «huracán chino» cuya sonrisa y humor se han convertido en todo un fenómeno viral en redes por su forma de vender su negocio, Bazar San Cibrao.

Igual se sube a los coches a proclamar el «bueno, bonito, barato» de su local, que hace una 'performance' con sangre y vendas ficticias para fingir un atraco o, con ayuda de sus ya muchos amigos y empleados, recrea el supuesto asesinato de un cliente, al que pega un tiro, por protestar.

En una provincia con cerca de 50 bazares chinos registrados, caracterizados todos por el proverbial silencio y contención orientales, Fali rompe la baraja. «Yo es que soy ya chinogallega y además de La Roja», afirma. Ha vivido la victoria de España en el Mundial a pleno pulmón y envuelta en la bandera de España.

En sus vídeos, que la han convertido ya en protagonista de algún programa televisivo, igual se tira una gran tina de agua por la cabeza en directo, durante los peores días de calor ourensano, para animar a comprar equipos de refrigeración o tomar una «bebida fresquita y ¡gratis, gratis, gratis!», que realiza las más variadas 'performances'. «Soy así de siempre, me gusta el buen humor y el optimismo», afirma Fali echando por tierra con su explosiva personalidad el mito de la discreta introversión de los orientales.

Fali subida en su coche, en uno de sus reclamos publicitarios ante su bazar. / Iñaki Osorio

Fali llegó a España cuando apenas había cumplido los 23 años desde Qingtian, cerca de Shanghái, «de donde son la mayoría de los chinos que emigran a España», explica. Salió con una maleta y sin saber «ni una sola palabra de español», reconoce. Después de un periplo laboral por Logroño o la capital de España, su corazón se tropezó en Madrid con el de Valero, un gallego de Ourense que es su complemento. «Él es tranquilo y observador, pero no le molesta que yo sea tan expresiva», segura. Con Valero se vino a vivir a Ourense y aquí «tuve tiendas de ropa en la ciudad y ahí fue donde empecé a hacer cosas en TikTok», explica.

«En la vida siempre hay cosas buenas y malas, pero yo elijo lo alegre»

Hoy, a sus 43 años –que, por ese don de eterna juventud de los orientales, no aparentan ni 30–, es un fenómeno de masas y un puente viviente entre Oriente y Galicia. Tiene dos hijos que son «chinogallegos ya un poco como yo», bromea, y bilingües, abrazando la diversidad cultural de sus padres. Ante el volumen de trabajo y para poder conciliar, la madre de Fang Ling se trasladó también desde China a Ourense.

Fang Ling se dio cuenta de algo crucial: el comercio tradicional necesitaba alma. Sin filtros, se sube a los capós de los coches para promocionar un producto. Sin miedo al ridículo, se ríe de sus propios errores de pronunciación y abraza a los clientes como si fuesen de su propia familia: «Yo soy así. Me gusta lo positivo. En la vida siempre hay cosas buenas y malas, pero yo elijo lo alegre», explica con una sonrisa que desarma a cualquiera.

Su marketing no nació de una costosa agencia de Madrid o Barcelona; nació de su propia intuición. El resultado es incontestable y su negocio se llena de coches de clientes que vienen de toda la provincia de Ourense y de fuera de Galicia solo para verla, comprarle una «cosiña» y pedirle una foto.

En uno de sus vídeos se tira agua encima, contra el calor ourensano. / @bazarsancibrao

«El churrasco, que no lo probaba en mi país, aquí me encanta»

Mantener el stock de miles de referencias distintas es un desafío diario que Fang Ling asume con naturalidad, aunque reconoce la dificultad del idioma a nivel técnico. «A veces no sé los nombres exactos de las cosas en español. El cliente viene y me lo tiene que explicar con gestos... ¡Pero al final siempre nos entendemos!». La expresividad de Fang Ling suple cualquier carencia del diccionario. Para ella, una escalera, un soplete o un bote de pintura no son solo mercancía, son excusas para conectar con la gente del lugar que la acogió hace ya veinte años.

Fali volvió a animar con su familia y la camiseta de La Roja desde las pantallas instaladas por el Concello de Ourense en la final del Mundial para apoyar a España. Es la emigración integrada que aporta y recibe y que, «como pasa con todo, hay cosas de aquí que me gustan más y otras menos. Por ejemplo el churrasco, que no lo probaba en mi país, aquí me encanta», asegura.

Men Lin, su hija de 12 años, y Valero, de 10, le han obligado a conciliar como a millones de mujeres. «Pasamos muchas horas aquí. No me quejo, tengo mucho trabajo», afirma Fali, que sigue cosechando entrevistas como la oriental que rompe tópicos de su país.