La escuela de fútbol municipal de O Carballiño, en peligro por la crisis económica del CD Arenteiro

Las dificultades económicas que atraviesa el CD Arenteiro no solo afectan al primer equipo, que competirá —en el mejor de los casos— en Tercera RFEF, sino que se extienden al resto de sus categorías. Tanto es así que hasta la situación de los más pequeños está en peligro: la escuela municipal de fútbol de O Carballiño no tiene asegurada su continuidad, y el grupo político Espazo Común ha solicitado una junta de portavoces urgente para abordar la problemática.

Desde 2023, el CD Arenteiro gestiona dicha escuela de fútbol tras la firma de un convenio entre el alcalde, Francisco Fumega, y el entonces presidente de la entidad, Argimiro Manotes. Tras el descenso del primer equipo desde Primera RFEF y todos los episodios de crisis consecuentes —entre ellos, un segundo descenso administrativo y la dimisión de todo el equipo de trabajo—, Espazo Común llevó una moción al último pleno para anular el convenio. El grupo, que ya en su momento había criticado la decisión por el «prexuízo que suporía no caso de que houbera problemas no primeiro equipo», defendía ahora que se debía garantizar la continuidad de la escuela municipal, a escasas semanas de que los equipos comenzaran la temporada.

Espazo Común pide una junta urgente

La propuesta fue rechazada en pleno por PP y PSOE, pero las últimas noticias han hecho que Espazo Común lance una nueva ofensiva: a pesar de haber abonado el aval necesario para disputar Tercera RFEF, la resolución emitida este viernes por la federación impide al Arenteiro tanto participar en competiciones como inscribir jugadores en cualquier categoría, a no ser que abone en cinco días hábiles una deuda de casi 70.000 euros. Espazo Común urge ahora una junta de portavoces «para tentar reconducir a situación» y evitar que «a posibilidade de adestrar e competir» para los cientos de niños y niñas carballiñeses «que só queren disfrutar do deporte non siga en perigo».