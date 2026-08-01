El OUFF ofrece una velada de cine al aire libre con entrada para mascotas

El OUFF (Ourense Film Festival) ofreció en la jornada de este jueves una sesión muy especial de cine abierto de verano. Una iniciativa gratuita pensada para todos los miembros de la familia, hasta las mascotas, ofreciendo una actividad cultural diferente con la etiqueta «petfriendly».

La cita a las 22.00 horas tuvo lugar en la explanada superior del centro comercial, donde la propia organización preparó una gran pantalla inflable para la proyección de la ganadora del Óscar «el fantástico Mr. Fox»· (Wes Anderson, 2009).

Una sesión completamente gratuíta en la que niños, adultos y perros pudieron compartir un momento en una velada muy especial, puesto que es la primera propuesta del festival que ofrece tanto un cine abierto como una propuesta en la que se invite a acudir con las mascotas.

Desde la organización, el director creativo, Óscar Doviso declara que «las mascotas forman parte del núcleo familiar, entonces, ¿porqué discriminarlas cuando tenemos sitios abiertos en la ciudad, donde pueden convivir niños con mayores, con mascotas?».

Además esos espacios, como es el caso de esta explanada, son lugares que se encuentran normalmente en desuso y con este tipo de actividades se les puede dar una mejor razón de ser a la vez que se ofrece una actividad cultural completamente gratuita y accesible al público ourensano.

«Estamos tan enfrascados en las redes, en lo individual, que tener la oportunidad de vernos asiduamnete y formar piña también es muy importante», quiso agradecer el director tanto a Estrellas&Huellas como al resto de entidades que hicieron posible la velada.

Por su parte, Lalo de Estrellas&Huellas, acudió con su perra Gala y su amigo Regueiro, quien también estuvo acompañado por su perro Casper. «Son parte de la familia, y cualquier actividad que podamos hacer con ellos es maravilloso».

Animan a desmontar prejuicios sobre la asistencia de las mascotas a este tipo de eventos, ya que ni molestan ni causan ningún tipo de problemática, al contrario, los consideran «un hijo más».

«El día que la gente pone una mascota en su vida, cambia completamente», explica Lalo, «serán más generosos, serán más agradecidos... Serán más felices, ¡ya te lo digo yo!», zanja.

La proyección se encuentra dentro de la programación de la 31ª edición del OUFF.