Inversión para salvar vidas en una provincia con un 25% de muertes por enfermedades cardiovasculares: 3,8 millones de euros para desfibriladores y marcapasos en Ourense

Una de cada cuatro muertes que se registran en la provincia de Ourense son la consecuencia de una patología cardiovascular. El año pasado se produjeron 4.824 defunciones en territorio ourensano, de los cuales 1.245 —el 25,85%— se debieron a enfermedades del sistema circulatorio y del corazón, según la información recopilada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Cuando se produce una muerte de causa incierta, y el médico de cabecera opta por cautela por no firmar el certificado de defunción —el suceso se judicializa e interviene el médico forense—, las autopsias arrojan luz. Según la memoria de 2025 del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), de los 951 fallecimientos investigados en la comunidad por los forenses y declarados naturales, 751 —el 78,9%— tuvieron como causa una patología cardiovascular. Hubo, además, 14 muertes súbitas de adultos.

Los datos evidencian la dimensión de las enfermedades cardiovasculares como problema de salud pública. La prevención individual a través de hábitos saludables es importante, pero también resulta clave la intervención profesional, que salva vidas. La tecnología al servicio del corazón evita muertes y secuelas. En el área sanitaria de Ourense, la adquisición de implantes de marcapasos y desfibriladores moviliza una inversión de 3,81 millones.

El suministro de estos aparatos de soporte vital, con destino a los centros sanitarios de la red pública del Sergas en la provincia, se ha tramitado mediante un procedimiento negociado y sin publicidad, a través de un sistema de compra basado en un acuerdo marco de la Consellería de Sanidade para la dotación de este equipamiento en centros de toda la comunidad.

El presupuesto base de licitación para el suministro de desfibriladores y marcapasos para el área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras alcanza una cuantía de un total de 3.811.495,94 euros, un importe en el que está incluido el impuesto IVA. El procedimiento de compra ya ha sido formalizado, con fechas de finales del pasado mes de mayo. La adquisición de estos dispositivos clave para la preservación de la salud cardiovascular se ha tramitado por una vía ordinaria y se ha estructurado en un total de veinte lotes, según la información básica publicada por la Xunta en la plataforma de contratos públicos de Galicia.

La relación de equipamiento que se suministrará al área sanitaria ourensana por parte de distintas empresas está compuesto por desfibriladores automáticos subcutáneos con electrodo; marcapasos multriprogramables y monocamerales, con sensor, electrodo y transmisor —de distintas características, básico, intermedio y avanzado—; así como sin cables, con sincronía; también se adquieren marcapasos bicamerales de distintas funcionalidades.

El suministro contratado por el Sergas para la provincia de Ourense incluye desfibriladores automáticos endovenosos y monocamerales —básicos, intermedios y avanzados—, así como también de función bicameral y tricameral. También se adquieren con este procedimiento electrodos endovenosos ventriculares, bipolares y multipolares, para fijación activa y estimulación septal profunda. Otros de los lotes del contrato conlleva la incorporación al área sanitaria ourensana de marcapasos multiprogramables tricamerales avanzados, con sensor para terapia de resincronización.

Vista, desde el exterior, de una de las salas del CHUO donde se colocan marcapasos. / FDV

En los últimos años, la estimulación cardiaca ha experimentado diversos avances relevantes para las expectativas vitales de las personas que se ven afectadas por dolencias del sistema circulatorio y del corazón. Según destaca la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, la mayor parte de los dispositivos implantados actualmente a los pacientes cuentan con tecnología para realizar seguimiento remoto desde el domicilio, o incluso una monitorización automática remota, generando alertas automáticas que aumentan de forma significativa la seguridad y la tranquilidad del paciente.

El organismo estatal indica que, si bien tradicionalmente los marcapasos se conocen como un tratamiento básico para corregir trastornos del ritmo del corazón caracterizados por frecuencias cardiacas lentas mal toleradas, «en la actualidad contamos con marcapasos que previenen e interrumpen arritmias rápidas (taquicardias) o que mejoran los síntomas o el pronóstico a determinados pacientes con grados avanzados de insuficiencia cardiaca».