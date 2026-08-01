Cuatro adultos heridos y una menor evacuada en helicóptero tras un grave accidente en la carrera de carrilanas de Muíños

El concello ourensano de Muíños se enfocaba este fin de semana en la celebración de sus fiestas locales, con la XX edición do Galo Pica no Chan, la VIII del Becerro do Xurés y la XXXVI cita de las Sopas do Burro Canso —las propuestas gastronómicas del día—, así como también con la vigésimo novena competición de carrilanas, que cumple casi una década bajo el amparo de la federación. La celebración en este municipio de casi 1.400 habitantes, donde la población crece significativamente en verano, se ha visto afectada por un grave accidente con heridos que tuvo lugar este mediodía, poco antes de las 12:30 del sábado. La salida de uno de los vehículos participantes, en la zona próxima a la meta, ha causado lesiones a cinco personas que se encontraban en el público viendo la carrera. Son cuatro adultos y una menor de edad, una niña que fue trasladada en el helicóptero medicalizado, con posibles fracturas.

Del resto de personas heridas, los adultos, una fue atendida en el lugar de los hechos por personal sanitario que acudió desde el Punto de Atención Continuada del centro de salud de Bande. Otros tres afectados fueron trasladados en tres ambulancias del 061, con posibles lesiones en la extremidades inferiores, a consecuencia del impacto.

Según la información del 112, el siniestro se desencadenó cuando uno de los vehículos participantes en la prueba de carrilanas se salió del circuito e impactó contra varias personas del público.

La central de coordinación de las emergencias en Galicia recibió la primera llamada de aviso a las 12:30 horas. A continuación entraron más comunicaciones, por parte de los efectivos de emergencias que formaban parte del dispositivo de seguridad.

Agentes de la Guardia Civil e integrantes del GES de Muíños detallaron lo que había sucedido e indicaron la necesidad de contar con recursos de asistencia médica a mayores de los que ya había en la zona. Alertaban de que varias personas estaban heridas.

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El 112 confirma que cuatro personas tuvieron que ser evacuadas, entre ellas una menor de edad, «con lesiones importantes». Los profesionales del 061 decidieron enviar a la zona una dotación a bordo del helicóptero medicalizado con base en Ourense, que se desplazó al lugar y se encargó del traslado al hospital de la menor.