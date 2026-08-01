12.000 personas salen a la calle en Verín para defender su sanidad pública: "Non pedimos privilexios, pedimos sanitarios"

«Verín non se pecha». La que durante meses lleva siendo la proclama de decenas de vecinos de la comarca, tanto en redes sociales como en las diferentes protestas periódicas, se convirtió en un cántico multitudinario que llenó las calles de la villa de los peliqueiros. Y es que miles de personas se concentraron este sábado en Verín para responder al llamamiento de la Plataforma de Defensa da Sanidade Pública da Comarca de Monterrei, que había convocado una gran manifestación para protestar por el «deterioro continuado» que sufren los servicios sanitarios de la comarca. Bajo el lema «Non pedimos privilexios, pedimos sanitarios», la multitud se dio cita en el Centro de Salud verinés y recorrió las calles Deputación, Espada y Lisa con cánticos como «Non somos números, somos persoas» o «Máis sanitarios e menos políticos», hasta llegar a la Praza Maior, donde se leyó un manifiesto. Según los cálculos de la organización, la manifestación reunió a unas 12.000 personas.

Listas de espera y falta de especialistas

La plataforma, que ha insistido en varias ocasiones en que su causa no es política, «senón de supervivencia e dereitos básicos», convocó antes de esta gran manifestación una serie de protestas semanales durante todo el mes de julio, que cada miércoles reunieron a las puertas del Hospital Público de Verín a decenas de manifestantes para protestar, principalmente, por las prolongadas listas de espera que los pacientes soportan de un tiempo a esta parte. Los problemas surgen sobre todo en áreas como Oftalmología, donde algunos pacientes afirman tener que aguardar hasta cuatro años para obtener una cita, o Cardiología, en la que, según la Plataforma de Defensa, no se realizan pruebas diagnósticas «como ergometrías, ecocardios ou consultas específicas», ni consultas de dolor, obligando a sus pacientes a desplazarse hasta Ourense para poder recibir el servicio. También presentan déficit de personal especialidades como Dermatología, Urología o Neurología, algo que la propia dirección del distrito sanitario ha reconocido durante los últimos días, achacando dicho problema a la escasez de este tipo de profesionales.

Desde su primer anuncio, la manifestación tuvo una gran acogida, logrando recoger más de 2.000 firmas de apoyo durante la primera jornada. Este fervor se trasladó a la propia protesta de este sábado, donde, a pesar de no contar con una fecha a su favor, la Plataforma logró reunir a una cantidad memorable de manifestantes. Liderados por un Fiat 600 con megáfonos, vecinos de diferentes edades y concellos se juntaron bajo una sola voz. A una mayoría de la tercera edad, que incluso con movilidad reducida participaba en la marcha, la acompañaban niños y familias enteras con el objetivo de defender su sanidad pública.

La manifestación llegaba caldeada por las esferas políticas locales durante los días previos. Y eso que la Plataforma, en su convocatoria, invitó a participar a todos los alcaldes, alcaldesas y corporaciones municipales de la contorna, sin distinguir color político: «A saúde non entende de siglas, por desgracia ou por sorte, en algún momento todos imos precisar da asistencia sanitaria», aseguraba el comunicado. Al llamamiento respondieron concellos como los de A Gudiña, A Mezquita y Vilardevós —gobernados, respectivamente, por PSOE, BNG e Interior Galego Vivo—, que ofrecieron a sus vecinos un servicio de autobús gratuito para poder acudir a la manifestación. A ella también se acercó Álvaro Vila, secretario provincial de los socialistas, quien calificó la marcha como «un berro colectivo contra o abandono ao que o PP está sometendo esta comarca».

Sin embargo, la representación del Partido Popular se posicionó públicamente en contra de la protesta. La Comisión de Sanidade del PPdeG se reunió esta misma semana en Verín para, según palabras de su coordinadora, «combater os bulos e as mentiras que se están a xerar» por parte del resto de partidos, afirmando que «o motivo é puramente político, na Plataforma hai xente que milita con cargos neses partidos». Además, la formación defendió que el hospital de Verín vive en estos momentos la mejor cobertura de sus años de vida, una postura que recibió fuertes críticas a través de las redes sociales. Alguna, incluso, por parte de una concejala del propio PP en la comarca de A Limia que, a su vez, es sanitaria del centro, y que desmintió varios de los datos publicados por su partido en redes, además de hacer un llamamiento directo para acudir a la manifestación.

El Sergas defiende los refuerzos en Verín

Por su parte, el Sergas sostiene que el Hospital Público de Verín ha reforzado su capacidad asistencial en los dos últimos años. Según sus datos, desde 2024 la plantilla creció un 12,8%, con 35 nuevos puestos hasta alcanzar los 350 profesionales, mientras que entre 2024 y 2025 se incorporaron 15 especialistas, un 37,5% más. La dirección sanitaria asegura que varias áreas cuentan con el 100% de su plantilla facultativa y destaca la próxima puesta en marcha de la hospitalización a domicilio. También reivindica la incorporación de nuevo equipamiento y las inversiones en infraestructuras, entre ellas el nuevo edificio de Urgencias y PAC, de cerca de cinco millones, y otra actuación de 1,5 millones prevista para este año.