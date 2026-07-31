Parque acuático
Monterrei estrena dos toboganes kamikaze y un río lento en su parque acuático
Las nuevas atracciones, junto a un parque multiaventura, se unen a las piscinas infantiles, la zona splash y las piscinas de olas y de relax
El precio de las entradas crece, llegando a 8 euros al día para los adultos y 4,50 para los niños mayores de 3 años
Monterrei inaugura este viernes 31 de julio los nuevos toboganes de su parque acuático. Las estrellas de esta nueva obra son los dos toboganes kamikaze que cuentan con 11 metros de caída para aquellos que quieran disfrutar de un subidón de adrenalina a máxima velocidad. Para los menos atrevidos se ha estrenado también un río lento que permite refrescarte de una manera más relajada. La presentación ha tenido lugar con la presencia del alcalde de Pereiro de Aguiar y presidente de la Deputación, Luis Menor, y el conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes de la Xunta de Galicia, Diego Calvo, entre otras autoridades.
El proyecto también cuenta con un parque multiaventura que estará disponible los 12 meses del año. Se encuentra en la zona arbolada del parque y cuenta con tirolinas de hasta 30 metros, rocódromos y 14 puentes colgantes. En total son 21 pruebas adaptadas a las distintas edades de los visitantes.
Estas novedades llevan abiertas toda la semana y se unen a las antiguas piscinas infantiles, la zona splash y las piscinas de olas y de relax, que continúan siendo parte de las instalaciones. El complejo está abierto de lunes a domingo en el horario de 12:00h a 21:00h. Comenzó la temporada el pasado 19 de junio y continuará hasta el próximo 13 de septiembre.
Las atracciones no han sido el único cambio, los precios se han incrementado en consecuencia de estas nuevas estructuras. De esta manera, el precio de una entrada individual se sitúa en 8 euros para los mayores de edad y en 4,50 para los menores. También se ofrece un bono personal de 10 entradas por 65 euros para los adultos y 35 euros para los más jóvenes. En el caso de ir en grupos de 15 personas o más, sale a 6,50 euros por persona para los mayores de 18 y a 3,50 para los que no alcanzan esa edad. Además, los que pertenezcan a familias numerosas o monoparentales, o posean algún tipo de discapacidad, cuentan con un 50% de descuento en la entrada del día. Y para aquellos que no llegan a los 3 años la entrada es totalmente gratuita. Se ofrece también un servicio de alquiler de hamacas por 5 euros la jornada completa.
El recinto cuenta con un equipo de más de 70 profesionales, entre los que se hallan 30 socorristas acreditados profesionalmente, personal técnico sanitario y trabajadores destinados al mantenimiento, la limpieza, la atención al público, la cafetería y la supervisión.
Reclamo turístico
El alcalde de Pereiro de Aguiar, Luis Menor, asegura que en los últimos dos años «acudiron de media 90.000 persoas cada ano» y recalca que «conformamos unha inversión histórica, de preto de 13 millóns de euros, para aqueles que din que non se inviste en Ourense e que esta provincia non recibe nada». Añade que «cando isto aumente e terminemos con 130-140.000 visitantes, que é previsible ao ritmo que imos, estaríamos falando de que a metade da provincia pasaría por aquí» y afirma que «este é o impacto que ten realmente esta instalación aquí».
Por su parte, el conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes de la Xunta de Galicia, Diego Calvo, declara que «vai ser ou xa é un dos grandes reclamos da provincia de Ourense, non só para os seus cidadáns, senón para os de todas as provincias galegas e tamén do norte de Portugal. Este é un dos maiores e mellores parques acuáticos do noroeste peninsular».
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