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La Guardia Civil detiene a un hombre de O Barco de Valdeorras con 50 gramos de cocaína

El sospechoso llevaba encima la sustancia y fue descubierto por los agentes en un operativo de vigilancia de zonas de ocio

Cocaína, dinero y móviles incautados por la Guardia Civil a este detenido.

Cocaína, dinero y móviles incautados por la Guardia Civil a este detenido. / GC

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R.O.

Ourense

La Policía Nacional y la Guardia Civil llevan a cabo con frecuencia operativos de vigilancia y controles en las zonas de ocio y en los lugares en los que se producen concentraciones de personas, con el objetivo de prevenir la delincuencia y evitar incidentes para la seguridad ciudadana. En uno de estos operativos, agentes de la Guardia Civil del cuartel de A Rúa de Valdeorras detuvieron a un hombre de 35 años de edad, vecino del municipio de O Barco, y que se enfrenta a un procedimiento penal en el que tendrá que responder como presunto autor de un delito contra la salud pública, en la modalidad de sustancias que causan un daño grave al organismo. Los guardias civiles incautaron al sospechoso 50 gramos de cocaína que el varón llevaba encima, según el instituto armado.

La estadística de seguridad ciudadana más reciente, publicada por el Ministerio del Interior con datos del primer trimestre de 2026, señala un leve aumento en la provincia de 6 a 7 casos de tráfico de drogas entre enero y marzo, con respecto al mismo periodo del año anterior. En la ciudad se detectaron 4 de estos hechos, mientras que en el primer trimestre de 2025 se descubrió uno.

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