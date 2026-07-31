Condenada por intentar agredir a un guardia civil en Ribadavia: «Me llegó una carta del juzgado de que te pegué una patada en los testículos y es mentira»

Se abalanzó sobre un guardia civil, intentó agredirlo y, además, lo insultó y lo amenazó de muerte: «Hijo de puta, te voy a matar. Me llegó una carta del juzgado de que te pegué una patada en los testículos y es mentira», le dijo la agresora. En realidad era verdad, porque por esa agresión de abril de 2022 —de un mes antes— la mujer fue condenada el pasado mes de octubre. Esta sexagenaria es sentenciada de nuevo como autora de un delito de atentado a agente de la autoridad. En la audiencia preliminar celebrada a principios de julio ante la magistrada de la plaza 1 de la Sección Penal de Ourense, la encausada admitió los hechos y aceptó los términos de la sentencia, de conformidad. La mujer recibe una pena de 8 meses de prisión, que no se ejecutará, en principio. Se le aplica el beneficio de la suspensión, con dos condiciones: no puede cometer ningún nuevo delito en los próximos dos años y debe pagar una multa de 144 euros en total.

Los hechos de este procedimiento tuvieron lugar el 23 de mayo de 2022, a medianoche. La encausada se encontraba en las inmediaciones de un bar de Ribadavia. «Guiada por el ánimo de impedir el legítimo ejercicio de la función policial, y actuando con desprecio por la integridad física del agente», según señalan los hechos probados de la sentencia, la acusada se abalanzó sobre el funcionario del instituto armado e intentó golpearlo, mientras le profería esas expresiones y reproches.