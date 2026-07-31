Una segunda vida para Chu Sup Tsang: el templo budista de San Amaro reabre sus puertas tras el incencio de hace dos años

Han sido dos años de duro trabajo desde aquel 27 de febrero de 2024 cuando el monasterio budista Chu Sup Tsang, en San Amaro, quedó calcinado. Meses en los que los ruidos estridentes de las obras sustituyeron a la calma de la meditación, meses llenos de pruebas para tratar de avanzar entre las cenizas y escombros para resurgir de nuevo y encontrar la paz.

Ya lo dijo en su momento Siddharta Gautama, más conocido como Buda: «el dolor, es inevitable, el sufrimiento es opcional». Por ello, lo que otros verían como una desgracia o un mal augurio, aquí se interpreta como el fin de un ciclo vital para dar paso al siguiente. Donde el dolor de la pérdida da paso a la oportunidad para recordar valores como el desapego, la aceptación o la paciencia. Lamas, monjes y monjas siguieron hacia adelante para reconstruir los cimientos de «la casa de todos», de un hogar que obtuvo un inmenso respaldo de la comunidad y que por fin, este viernes reabrió sus puertas y compartió de nuevo su fe con gentes venidas de todas partes.

Lo hicieron reunidos en el Gompa, altar budista, enfrente de más 250 personas empezando con una ofrenda de luz a cargo de Khensur Rinpoche Geshe Thubten Tenzing, anterior abad del monasterio de Gyuto, seguida de la ofrenda de Khatas realizada por él mismo junto al Venerable Geshe Samten Gyatso (presidente del Instituto de Dialéctica Budista) y el Venerable Lama Geshe Tenzing Tamding (presidente honorífico de la Fundación Chu Sup Tsang).

Esther Vaquero, presidenta del Centro Budista Ganden Choeling de A Coruña, bajo la dirección espiritual del Venerable Lama Geshe Tenzing Tamding introdujo a los ponentes para abordar el papel de la Fundación Chu Sup Tsang y el propósito que motivó su creación, compartir su historia y tratar el Dharma (enseñanzas de Buda). Armado Guijarro, exsecretario de la Fundación Chu Sup Tsang, fue el primero en tener el turno de palabra, seguido de las monjas del templo, Tenzing Ngeyung y Tenzing Palmo y Tenzing Losbang, monja de la comunidad monástica Chu Sup Tsang. Fueron Khensur Rinpoche Geshe Thubten Tenzing y el venerable Lama Geshe Tenzing Tamding quienes pudieron el broche a las ponencias para dar paso a las últimas oraciones auspiciosas antes de bendecir y cortar la cinta que anunció oficialmente la reinauguración del templo budista y dio paso a la comida general de los asistentes.

La reapertura del monasterio budista de San Amaro, en Ourense, en imágenes / Brevebretema

«Muy agradable, ¡feliz!», expresa el venerable Lama Geshe Tenzing Tamding, «pero hubo trabajo muy duro también. Ojalá aquí sea la base para extender el buen corazón, la semilla, echar agua y desarrollar fruta para todos los seres», expresó. Le siguieron muchos momentos de abrazos, de emoción y se vio cómo algunos de los adeptos llegaron con regalos por «el incomiable trabajo que hacéis». Si bien, no todos los asistentes eran budistas, como Carmen Garza, quien igualmente no dudó en esperar dos años para regresar a un lugar «precioso, lleno de paz y energía buenísima» para compartir de nuevo con esta gran familia.

El monasterio de Chu Sup Tsang, el único budista de Galicia, reabre sus puertas e invita a retomar sus iniciativas que continúan ya mismo. Este primero de agosto con la conferencia «Transformar la adversidad» en su bosque y sus enseñanzas en el retiro desde el día 2 hasta el 8 de agosto sobre «Los cinco grandes temas». Invitan a participar en ellos o acudir a sus jornadas de puertas abiertas para acercarse al budismo o compartir juntos, pudiendo contactar con ellos llamando al teléfono que aparece en su página web fundacionchusuptsang.org/