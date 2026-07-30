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Espacios sin humo

El recinto de Oira se suma a los refugios climáticos en contra del tabaco y vapeadores

El teniente alcalde del Concello de Ourense, Aníbal Pereira, y el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Germán Rodríguez-Saa, dispusieron en la jornada de este miércoles los carteles por el recinto de las piscinas

Germán Rodríguez y Aníbal Pereira colocando el cartel de &quot;No fumar&quot; en las piscinas de Oira

Germán Rodríguez y Aníbal Pereira colocando el cartel de "No fumar" en las piscinas de Oira / Iñaki Osorio

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Antía Gallega

Antía Gallega

El avance en la Ley Antitabaco continúa sentando precedentes y abarcando cada vez más espacios en una lucha por conseguir la primera generación libre de humo de tabaco de cara al año 2030. Una propuesta que sigue generando controversia entre sus distintas aplicaciones pero que se vuelve una obligación necesaria en espacios verdes, aquellos destinados a la infancia o al deporte.

Así, en la jornada de este miércoles, el recinto de las piscinas públicas de Oira se convirtió oficialmente en otro de los "Espacios sin humo" de Ourense donde estará prohibido el consumo de cualquiera de estos productos: cigarrillos, vapeadores o cigarrillos electrónicos, así como o productos de tabaco calentado (como IQOS y similares).

Estuvieron presentes en esta jornada para colocar los carteles en los límites del recinto tanto el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Germán Rodríguez-Saa como el teniente alcalde del Concello de Ourense, Aníbal Pereira. Ambos quisieron poner en valor esta iniciativa y destacar que se adelanta a la ley estatal, aún pendiente de su tramitación parlamentaria.

Rodríguez-Saa quiso agradecer al Concello de Ourense el hecho de que diera un paso hacia delante con esta medida, sin esperar a que la ley se haga efectiva. "Algo que muchas veces puede generar controversia porque no tenían ninguna obligación de poner, ningún tipo de cartel disuasorio cuando todavía la prohibición no es explícita en este tipo de ámbitos", comentó el presidente, "el anticiparse a generar un tipo a un espacio sin humo es fundamental para acompañar las decisiones que están por llegar y que en definitiva lo que nos va a permitir es tener un entorno pues mucho más proactivo para atacar a un enemigo que yo creo que es un enemigo que siempre, casi siempre va por delante. Pero con decisiones como ésta seguramente conseguiremos en algún momento atajar".

El presidente de AECC en Ourense también quiso sacar a relucir que el 30% de los tumores que se localizan tienen su origen en el tabaco, por lo que es fundamental para la asociación continuar presente y promover este tipo de actuaciones. De la misma manera que son conscientes de que para muchos fumadores, este tipo de medidas de caracter disuario suponen un aliciente para dejar o alejarse del tabaquismo.

Por su parte tras, también agradecer a la asociación su "labor extraordinaria", el teniente alcalde destacó que en el entorno de Oira "hay un porcentaje amplísimo de niñas y niños que no tienen por qué estar aguantando el que ese espacio esté contaminado", expresó Pereira, "es el deber de todos los ciudadanos hacer un ejercicio de esa responsabilidad".

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Recordar, además, que el entorno de estas piscinas constituye un refugio climático que se encuentra a la vera del río Miño. Por lo que asegurar un espacio libre de humo en un entorno natural conlleva también asegurar que no haya restos de colillas u otros envases contaminantes de dichos productos, favoreciendo una conservación adecuada del enclave.

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