La Galería Visol homenajea a Vidal Souto y presenta su Club de Arte: «Estará abierto a todas las ilusiones y a todos los proyectos»

Este jueves 30 de julio la Galería Visol ha celebrado la clausura de su exposición por el 30 aniversario en homenaje a Vidal Souto. La muestra cuenta con más de 30 pinturas y esculturas de diferentes artistas, incluidas algunas del pintor ourensano. Durante el evento, la directora artística, Tareixa Taboada, ha querido recalcar el valor del arte: «Es esa capacidad extraordinaria que tenemos todos, aunque esté un poquito dormida por las prisas, por el tiempo, por la vida a la que nos está llevando este consumismo». Añade que «nuestras primeras manifestaciones fueron artísticas, antes incluso que el lenguaje articulado». Sostiene que es un momento crítico porque «el arte está muerto, es como un dinosaurio que aún vive, y las viejas estrategias de galería no funcionan».

Por eso, desde Visol proponen crear un Club de Arte: «Es un pretexto para tener un momento de reunión y estará abierto a todas las ilusiones y a todos los proyectos», en el que se trata de «realizar una red de colaboración entre artistas profesionales y el público general para rescatar las voces del pasado y analizarlas, teniendo siempre presente nuestra identidad; y también como vehículo del futuro para debatir sobre el arte, que es una marca de humanidad».

La idea es celebrarlo un martes de cada mes y que gire alrededor de una pieza concreta: «Reflexionaremos sobre la obra, la trayectoria o el artista que nos interese; luego lo ponemos en común y cada uno aporta lo que haya investigado, qué sentimos al verlo o qué nos produce». A mayores, la galería considera organizar talleres: «Manchémonos las manos, manchémonos los pies, hagamos cosas locas; seamos locos y libres».

Por su parte, Maricarmen Vidal Souto, dueña de la galería y hermana del homenajeado, comienza este proyecto con optimismo: «Al principio será más difícil, pero si empezamos a caminar, lo lograremos». Anuncia que la fecha de inicio está prevista para septiembre, ya que en agosto cierran: «Tendremos la exposición "7 vidas tiene un gato", y entonces trabajaremos en esto para que la gente venga de vacaciones llenos de energía y de ilusión».

Al igual que Taboada, recuerda la importancia del arte porque «es una cosa libre que te abre puertas y te libra de prejuicios», y por ello hay que «atraer a la gente de fuera para que entienda que el arte es para todos». Culmina su discurso animando al público a pasar: «Tú entra, mira, y según vas descubriendo, te vas abriendo. Y vas descubriendo otra persona y enriqueciéndote».

Tareixa Taboada y Maricarmen Vidal. / Brevebretema

Vidal Souto

José Manuel Vidal Souto fue un pintor autodidacta ourensano. Nacido en 1948, comenzó su carrera artística en 1970 con la pintura y la escultura, realizada en piedra y en harina de maíz al horno. Posteriormente, se fue a Madrid, donde compaginó el boxeo y la pintura, y luego viajó con frecuencia a Brasil. Con el tiempo se aproximó a la pintura testimonial y experimentó también con la xilografía. Mantuvo una temática constante con el hombre en la naturaleza.