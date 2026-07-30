Faltan policías en la UFAM, la unidad de la Policía Nacional de Ourense que investiga los delitos sexuales y la violencia machista

Los ataques machistas y sexuales contra las mujeres constituyen uno de los principales problemas de seguridad ciudadana. Los delitos contra la libertad sexual —que sufren en su gran mayoría mujeres, tanto adultas como menores— depararon un total de 4.806 hechos en España entre enero y marzo de este año, un 1,1% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Las violaciones aumentaron un 3,8%, con 1.290 denuncias en el país en tres meses. En Galicia, los delitos sexuales disminuyeron en el trimestre inicial un 10,6%, tras la denuncia de 168 hechos. En la provincia de Ourense, hubo 22 delitos sexuales detectados por las fuerzas policiales entre enero y marzo, un caso más que el primer trimestre de 2025. El aumento más llamativo en territorio ourensano fueron las violaciones: 8 denuncias en los tres primeros meses, 3 en ese tramo de 2025. Los delitos de violencia sexual y las agresiones machistas que ocurren en el municipio de Ourense son materia de investigación de la UFAM, la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional. En la comisaría provincial hay un déficit de plantilla en la actualidad en el servicio. Jupol ve «crítica» la situación.

El sindicato denuncia que la UFAM de Ourense se encuentra «al borde del colapso». La unidad está conformada por un inspector, un subinspector, dos oficiales y siete policías. «Tres de estos efectivos desempeñan exclusivamente funciones de protección de víctimas, por lo que el equipo investigador queda reducido a únicamente cinco», dice Jupol. La situación, añade el sindicato, «se ha agravado hasta extremos insostenibles. En estos momentos, cuatro de los cinco policías dedicados a la investigación se encuentran de baja médica, circunstancia que ha obligado a cerrar el grupo de investigación durante el turno de tarde desde hace más de un mes».

Jupol se queja del «abandono» de un grupo policial clave. «Durante el periodo estival la unidad únicamente dispone de dos efectivos para mantener el servicio», avisa el sindicato, que exige medidas inmediatas para evitar un deterioro en la atención a las víctimas. Mientras, agentes de otros grupos de Policía Judicial están colaborando con los casos abiertos.

En verano, menos policías

Fuentes policiales consultadas reconocen que la situación es compleja en el ámbito de la investigación y de la recogida de denuncias, por la elevada carga de trabajo, y teniendo en cuenta que en verano falta en la comisaría un tercio de la plantilla por las vacaciones. El personal de servicio de la UFAM redobla esfuerzos para preservar la labor de esta unidad. Según estas fuentes, la protección de las víctimas no se está viendo mermada en una demarcación como la Ourense, donde existe una ratio de víctimas por agente dedicado a la protección —en el marco del sistema integral Viogén—, que es mejor a la media nacional.

La UFAM es la unidad especializada de la Policía Nacional encargada de investigar los delitos relacionados con la violencia de género, la violencia doméstica y las agresiones sexuales, además de prestar protección y atención especializada a las víctimas. «Sin embargo, pese al incremento sostenido de este tipo de delitos durante los últimos años, especialmente de las agresiones sexuales, la plantilla asignada a esta unidad permanece prácticamente congelada desde 2015», critica Jupol.

Según indica en un comunicado, la falta de policías obliga en verano a que la recogida de algunas denuncias de estos casos, sensibles, sea asumida por la oficina de denuncias de la comisaría. «Esta sobrecarga no solo repercute negativamente en las víctimas, que dejan de recibir la atención especializada prevista en los protocolos policiales, sino también en el conjunto de los ciudadanos que acuden a presentar cualquier otra denuncia, al incrementarse considerablemente los tiempos de espera».

Jupol reclama un refuerzo de la UFAM de Ourense, así como un incremento del catálogo de puestos de trabajo. Otras fuentes coinciden en que el principal problema es el déficit de puestos existentes, sin revisar desde 2015, que hace necesario convocar más plazas. Además indican que la provisión por concurso específico de méritos complica la adscripción de personal fuera del catálogo actual.

La carencia de carácter estructural de la unidad se ha agravado tras las bajas de varios funcionarios y el periodo vacacional, que resta efectivos de servicio, pese a la reciente llegada de 21 nuevos agentes de plantilla a la comisaría, destinados en el último concurso general de méritos, y de 8 policías que se encuentran en prácticas.