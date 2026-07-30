Un coche conducido por un septuagenario colisiona en Bande contra un autobús sin pasajeros

Siniestro de tráfico registrado este jueves por la tarde en el municipio ourensano de Bande. Un coche conducido por un hombre septuagenario colisionó frontolateralmente contra un autobús que circulaba sin pasajeros. Los dos chóferes se desplazaban en el vehículo de transporte de viajeros desde Portugal con destino a Francia, según el 112. La Guardia Civil de Tráfico investiga las causas de este accidente de circulación, registrado a las 16:30 horas en el kilómetro 46 de la carretera OU-540, que conecta la ciudad de Ourense con Portugal, a través de las comarcas de Celanova y A Baixa Limia.

El siniestro tuvo lugar en Maus de Baños, en el tramo de esta carretera entre Bande y Lobios. El conductor del turismo, vecino de una aldea de la zona, resultó herido leve, según las estimaciones iniciales tras el suceso. Fue trasladado en una ambulancia al hospital de Ourense. El chófer del autobús dio negativo en las pruebas efectuadas por los agentes de Tráfico. El vehículo pesado no podrá circular hasta mañana porque el impacto en este siniestro provocó la rotura de algunos faros, lo que exigirá reparación.

Para atender esta emergencia no había disponibilidad este jueves de dos bases de bomberos GES próximas. Según denuncian desde Agesga, la Asociación de Bombeiros dos Grupos de Emerxencia Supraminicipais de Galicia, el GES de Muíños ha permanecido cerrado hoy por la falta de efectivos, mientras que el de Lobios se encontraba inoperativo. Fueron movilizados miembros del GES de Celanova, según el 112, así como Urxencias Sanitarias del 061, la Guardia Civil de Tráfico y la Protección Civil de Bande.

Agesga critica a los responsables de la Xunta y la Diputación de Ourense, y considera que la situación de precariedad de los GES conlleva una merma en los servicios en el rural, en concreto de la atención operativa a las emergencias. «Levamos moito tempo advertindo», lamentan.