Siniestros
Aparatoso accidente de tráfico en Ourense: rescatan a una conductora que se salió de la carretera y cayó por un desnivel en Carballeda de Avia
Los profesionales de emergencias tuvieron que retirar las puertas para liberar a la víctima, una mujer que fue trasladada en ambulancia a un centro sanitario
Los bomberos del Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Ribadavia rescataron a primera hora de este jueves, en el municipio ourensano de Carballeda de Avia, a una conductora que sufrió un aparatoso siniestro de tráfico. Por causas que está investigando la Guardia Civil de Tráfico, el vehículo se salió de la vía y se precipitó por un desnivel situado en las inmediaciones de la carretera. Los profesionales de emergencias tuvieron que retirar las puertas del automóvil, del lado de la conductora —incluido el marco entre los habitáculos delanteros y traseros—, para liberar y retirar en condiciones de seguridad a la persona afectada.
El accidente tuvo lugar minutos antes de las 7 de la mañana. La central de coordinación de las emergencias del 112 recibió un aviso sobre el siniestro de un coche en una zona de difícil acceso a la altura del kilómetro 2 de la OU-0306, una carretera local en Carballeda de Avia. El vehículo terminó en un desnivel y la única ocupante necesitaba ayuda para salir, así como también asistencia sanitaria.
El 112 Galicia movilizó al servicio de Urxencias Sanitarias del 061, y también informó a la Guardia Civil de Tráfico, al GES de Ribadavia y a los Bomberos de O Carballiño. Finalmente, fueron los integrantes del grupo de emergencias de O Ribeiro los que se encargaron de las labores de rescate de la conductora. Tras la excarcelación de la mujer, la herida fue trasladada en una ambulancia del 061 a un centro sanitario, después de una primera y rápida valoración en la zona por parte de los profesionales sanitarios que participaron en el operativo.
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