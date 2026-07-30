Admiten a trámite el recurso de la asociación Hablamos Español contra la absolución de dos jóvenes por los daños en un panel de «Orense»

«Bienvenidos a Orense, ciudad que en gallego se llama Ourense», rezaba un panel publicitario que la asociación Hablamos español, que afirma defender la libertad de elección de idioma y «los derechos lingüísticos de los hispanohablantes», costeó en una valla de la Avenida de Santiago, muy visible en el principal acceso a la ciudad de Ourense en la zona norte. Fue una campaña controvertida y contestada, que la entidad llevó a otras localidades gallegas como Sanxenxo y A Coruña, donde el mensaje, al igual que en Ourense, reflejaba en un tamaño mayor el topónimo en castellano: «Sangenjo», por ejemplo. La lona de Ourense sufrió daños el mismo día en que fue instalada, el 28 de junio de 2023. «Fóra intolerantes», expresaba una pintada sobre el panel, rasgado. El 13 de marzo de 2025, dos jóvenes fueron juzgados en Ourense por un presunto delito leve. Casi un año más tarde, la magistrada de la plaza 2 de la Sección de Instrucción de Ourense dictó la absolución en una sentencia del pasado febrero. La asociación presidida por Gloria Lago quiere la condena de los jóvenes. Pretendía recurrir pero la magistrada inadmitió la apelación. Contra ese auto de la juzgadora, del pasado abril, la entidad denunciante presentó un escrito de queja. La Audiencia Provincial lo estima y ordena aceptar el recurso de apelación. El tribunal lo resolverá.

En un principio, la juzgadora consideraba que el recurso se había presentado de forma extemporánea, fuera del plazo marcado. Con posterioridad la magistrada reparó en que esa acción se trataba «tan solo de la subsanación de un error padecido en la interposición del recurso en tiempo hábil», explica la Audiencia sobre lo ocurrido.

Tras esa observación, la magistrada informó en sentido favorable a la estimación de la queja de Hablamos Español, «postura que la sala suscribe, por cuanto un mero error telemático, y más en el momento actual de nueva organización de los Tribunales de Instancia, no puede erigirse en causa de inadmisión, por lo que procede la admisión a trámite del recurso de apelación y su oportuna tramitación», argumenta la Audiencia en un auto firme del pasado 26 de junio.