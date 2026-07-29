La Policía Nacional detiene en Ourense a dos hombres por robos en establecimientos: atribuye ocho delitos a uno de ellos

Agentes de la Policía Nacional de Ourense han detenido a dos hombres como presuntos autores en conjunto de al menos dos delitos de robo con fuerza en el interior de establecimientos comerciales, unos hechos cometidos en la madrugada del pasado día 22 de julio, en la periferia de la capital ourensana. Investigaciones llevadas a cabo por la UDEV (Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta) de la Brigada de Policía Judicial permiten «acreditar la participación de ambos en sendos robos», según asegura la comisaría provincial.

En uno de los hechos lograron forzar la puerta de un establecimiento de hostelería, donde se apoderaron de objetos y dinero en efectivo por valor de más de 5.000 euros. Momentos después, y en las proximidades, consiguieron acceder al interior de una farmacia. Se llevaron dinero en efectivo y escaparon del lugar en un vehículo.

Tras varias gestiones y diligencias por parte de la unidad investigadora, los policías lograron la identificación de los dos presuntos autores. Procedieron a su localización, detención y traslado a dependencias policiales. Durante la investigación, los agentes atribuyeron a uno de los detenidos la presunta autoría de otros seis robos con fuerza cometidos desde finales de junio.

Cuatro de estos delitos tuvieron lugar entre los días 28 y 29 de junio en establecimientos comerciales, de hostelería y en una máquina expendedora, en los barrios del Posío, Polvorín y O Couto. Utilizando un modus operandi similar, el autor forzaba las diferentes vías de acceso a los locales y, una vez en el interior, obtuvo un botín que en conjunto ascendió a unos 2.000 euros, a mayores de los desperfectos ocasionados. Días después, según la Policía, el mismo autor forzó las puertas de acceso de dos negocios de la zona centro y del barrio de la Residencia, donde logró apoderarse de más de 5.000 euros en total.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición judicial, ante la Sección de Instrucción, en funciones de guardia, del Tribunal de Instancia de Ourense. La autoridad decretó el ingreso en prisión provisional del varón al que la comisaría atribuye en total ochos robos con fuerza en Ourense.

Las detenciones se producen como «culminación de las labores de prevención e investigación» desarrolladas por distintas unidades policiales de la comisaría ourensana, en el marco de un dispositivo policial específico para la lucha contra los robos con fuerza en locales comerciales e interior de vehículos, resalta la Policía Nacional.