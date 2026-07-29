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135 peregrinos de Ciudad Real llegan a Cea tras una etapa marcada por el calor intenso: «Ha sido durísima, pero merece la pena»

Los jóvenes de entre 16 y 35 años comenzaron en Ourense su ruta a Compostela por la Vía de la Plata

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Andrea Rodríguez

Ourense

Este martes 28 de julio han llegado 135 peregrinos al pabellón municipal de Cea. El grupo, formado por jóvenes de entre 16 y 35 años, procede de Ciudad Real y comenzó la primera etapa del camino de Vía de la Plata en Ourense.

Carlos García es uno de los 22 monitores que, divididos por parejas, acompañan a cada uno de los diez subgrupos formados por 13-14 personas: «Vamos juntos, pero a la hora de organizarnos, por las mañanas hay una parte que es la que abre y otra parte que es la que cierra. Entonces la gente que puede ir un poco más limitada a la hora de andar son los que van abriendo, y claro, esas personas se van atrasando. La idea es ir como "empujando" para intentar mantener el grupo en un bloque».

El grupo de peregrinos en el pabellón de Cea, tras finalizar su primera etapa.

El grupo de peregrinos en el pabellón de Cea, tras finalizar su primera etapa. / Iñaki Osorio

García explica que la delegación de Ciudad Real planifica esta ruta cada año que puede, abriendo inscripciones tanto en redes sociales como en las distintas parroquias: «Intentan no repetir, pero aun así, esta ruta ya la hemos hecho más veces. Supongo que será porque es súper bonita, y creo que aunque sea dura la etapa de hoy, que ha sido durísima, al final merece la pena llevarte ese recuerdo».

Su primer día de trayecto les ha pillado en plena ola de calor, superando de nuevo los 40º en la capital ourensana, lo que ha aumentado la dificultad: «Hoy ha sido agotador, pero agotador, agotador. Lo típico: hidrátate, no corras, échate protección solar... intentamos llevarlo así. Yo es el quinto camino que hago y es la etapa más calurosa que recuerdo». La provincia mantendrá la alerta amarilla en el sur, la zona del Miño y Valdeorras, esperando temperaturas que alcancen o superen los 36º.

Además, García cuenta que en 2027 organizan la Peregrinación Europea de Jóvenes (PEJ), a la que acude gente de toda Castilla-La Mancha: «Se suelen hacer los años Xacobeos y ahí llegamos a ir hasta 700 personas, que se dice pronto».

Una gran experiencia

Irene Jiménez está recorriendo el mismo camino por segunda vez y lo afronta con ganas: «Como todo, tienes cosas buenas y cosas malas. Obviamente las malas están ahí para ponernos a prueba, para de verdad saber que hemos venido a esto y que tenemos que salir adelante, y sobre todo, porque hay más personas que también lo han hecho». Aun así, admite que el calor «ha sido duro; te sudaban hasta las asas de la mochila», pero no se rinde: «hay fuentes que nos ayudan a refrescarnos el cuello y toca beber mucha agua, que es lo que más ayuda».

Los jóvenes pusieron la ropa a secar en la salida del polideportivo.

Los jóvenes pusieron la ropa a secar en la salida del polideportivo. / Iñaki Osorio

Por su parte, Rafael Arroyo realizó el Camino Francés dos veces: una con su familia y otra con el colegio. «La primera vez fue el año pasado, y la segunda hace dos semanas», declara. En su primera vez por la Vía de la Plata, vive el calor con mucho optimismo: «Es un problema, pero esto es Galicia y está lleno de árboles, entonces hay sombra continuamente. ¿Que hay horas que hace mucho calor? Pues sí, pero llega más tarde, cuando estás llegando al albergue».

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Arroyo ha salido satisfecho de todas sus experiencias: «El Camino me parece una cosa que está muy bien porque estás todo el tiempo en contacto con la naturaleza, dejas un poco la ciudad y si llevas la mochila, lo único que tienes que cargar son las cosas que crees que son necesarias para vivir». Jiménez concuerda: «Es una vida humilde y sencilla que te hace valorar las cosas más simples». A ambos les gustaría repetir porque «conoces gente» y «nos gusta esto».

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