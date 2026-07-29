Varios incendios nocturnos en la provincia de Ourense, donde el nivel de riesgo está entre muy alto y extremo

Toda la provincia de Ourense —un territorio de 7273 kilómetros cuadrados, de los que 560.622 hectáreas son de superficie forestal— permanece este miércoles en una escala de peligro de incendio forestal entre muy alto y extremo. Son los valores que indica el índice de riesgo diario de incendio forestal (IRDI), un registro de acceso público que sirve de aproximación a la posible intensidad que puede alcanzar un incendio forestal. Cuanto más elevado sea el índice, mayor será la magnitud de las llamas y, por tanto, más dificultad supondrá la extinción. Ourense afronta una nueva jornada de temperaturas extremas, con aviso amarillo por altas temperaturas en el valle del Miño, en el noroeste de la provincia, en el sur y también en la comarca de Valdeorras. El fuego es una amenaza no solo durante el día, cuando el calor aprieta, sino también de noche, con la dificultad añadida de que, en las horas de oscuridad, los medios aéreos no pueden participar en la extinción. En torno a la medianoche del martes al miércoles en la provincia se registraron varios focos de fuego. Todos quedaron aplacados gracias al despliegue de los profesionales de la extinción.

En Canibelos, en la periferia del municipio de Ourense, un incendio iniciado en una vivienda —el aviso inicial del 112 era que había varias personas atrapadas— se propagó a la masa forestal. La alerta movilizó un operativo integrado por los bomberos del servicio municipal, bomberos forestales del distrito XII, así como la ambulancia de soporte vital avanzado del 061, además de la Policía Local y la Policía Nacional de la comisaría provincial. Según indicaron fuentes del operativo de extinción, los bomberos de Ourense, que acudieron con dos autobombas y un camión escalera, apagaron las llamas y los profesionales del distrito se encargaron de enfriar el perímetro para evitar rebrotes, un riesgo que aumenta en las horas de más calor del día.

La emergencia se localizó en el entorno de una vivienda unifamiliar, en un solar con chatarra, residuos y vehículos estacionados. El fuego se encontraba en un monte que lindaba con la parcela de la casa, así como también en residuos próximos a la casa, según las fuentes consultadas del operativo. Varias personas y animales salieron del domicilio para ponerse a salvo. Por fortuna, nadie resultó herido. Los bomberos consiguieron evitar que las llamas llegaran a la vivienda.

Según la información de la Consellería do Medio Rural, este conato comenzó a las 0:04 horas de la medianoche y se dio por extinguido a las 2.17 de la madrugada. Las llamas afectaron a 0,02 hectáreas de monte arbolado y a 0,06 de superficie rasa. Trabajaron en el operativo un agente, tres brigadas y dos motobombas.

El foco en Canibelos de la pasada noche activó un operativo de emergencias. / @LumesGal

En el suroeste de la provincia, en el municipio de Muíños, la alarma por fuego la pasada medianoche se activó tras un incendio en un prado de Requiás, en el que ardieron pacas de paja. Por las horas en las que se registró el incendio así como las circunstancias, se sospecha de un posible origen intencionado. Los medios de extinción consiguieron controlar el foco. La Xunta cataloga este suceso como un fuego agrícola, no forestal.

Incendio de pacas de paja apiladas en un prado en Requiás, Muíños. / @LumesGal

Boborás, el concello de Ourense más afectado por el fuego en lo que va de verano, incluidos focos presuntamente originados por el paso del tren y la falta de mantenimiento en torno a las vías, registró la pasada noche dos nuevos incendios. Uno se declaró en Salceda, en la parroquia de Cameixa, y otro en el núcleo de Moreiras, cerca de una casa deshabitada.

Según informa la alcaldesa, Patricia Torres, «segundo as primeiras investigacións, o lume de Moreiras foi provocado e o de Salceda produciuse pola caída dun piñeiro sobre a rede de media tensión, que provocou a ruptura do cable e o chispeo». La regidora añade que «varios pobos estiveron sen suministro de noite, e algúns ainda acaban de recuperalo». El corte de luz fue una medida preventiva indicada por el distrito forestal para evitar complicaciones durante el control de las llamas.

Desde Medio Rural indican que el foco de Moreiras comenzó a las 23.11 horas de la noche de este martes y quedó extinguido a la 1.54 de la madrugada, tras haber afectado a 0,01 de superficie rasa. Acudieron al lugar un agente y una motobomba.

En el incendio de Cameixa, que se detectó a las 23.12 horas y se dio por extinguido a las 3.04, trabajaron 4 agentes, 5 brigadas y 5 motobombas. Las llamas calcinaron 0,12 hectáreas de arbolado.

Uno de los dos incendios forestales que registró Boborás la pasada noche. / FDV

Arde un pajar en Carballeda de Valdeorras

Además, sobre las 20 horas de este martes, un particular avisó al 112 para informar de que estaba ardiendo un pajar en la parroquia de San Xusto, en el municipio de Carballeda de Valdeorras. En su interior se almacenaba una importante cantidad de leña y en la zona había varias viviendas con riesgo de verse afectadas. Ninguna persona resultó herida.

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De inmediato, desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias se alertó a los Bomberos y al GES de Valdeorras, así como a los agentes de la Guardia Civil. También se desplazó al lugar una dotación del distrito forestal de la zona, de la Consellería do Medio Rural. Finalmente, el pajar quedó completamente calcinado y el tejado acabó derrumbándose.