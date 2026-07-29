El Servicio de Farmacia del Sergas alerta sobre que ciertos medicamentos pueden agravar los efectos del calor

La nueva ola de calor a la que se enfrenta la ciudad de Ourense ha puesto en alerta a numerosos profesionales sanitarios dadas las altas temperaturas y el riesgo que conllevan puesto que cada vez son más, duran más y se suceden casi seguidamente entre ellas. Así, el Servicio de Farmacia del Área Sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras ha querido trasladar a la población una serie de recomendaciones dirigidas a las personas más vulnerables, como las de edad avanzada y los menores, informando sobre el riesgo añadido que suponen determinados medicamentos en situaciones de temperaturas extremas.

Recuerdan que se ha de prestar especial atención a aquellos mayores de 65, y con mayor riesgo a partir de los 75, dado que constituyen uno de los grupos más sensibles debido a su menor capacidad de adaptación fisiológica al calor a la mayor prevalencia de enfermedades crónicas y al uso frecuente de múltiples fármacos. También se encuentran en situación de especial vulnerabilidad las personas con enfermedades cardiovasculares, renales, endocrinas o respiratorias, así como aquellas que padecen trastornos de salud mental o tienen movilidad reducida. Las mujeres embarazadas, los lactantes y los niños pequeños también forman parte de los colectivos que requieren una vigilancia especial.

Por ello, desde el Servicio de Farmacia advierten sobre que determinados medicamentos pueden agravar los efectos del calor. Entre ellos destacan los diuréticos, que pueden provocar deshidratación o alteraciones electrolíticas; los analgésicos y antiinflamatorios (como el ibuprofeno o el naproxeno), que afectan a la función renal; y algunos antihipertensivos, cuya acción también puede verse comprometida durante episodios de calor extremo.

Según la especialista en Farmacia Hospitalaria del Área Sanitaria, Alexia Fernández Zibecchi, «las altas temperaturas pueden modificar el efecto de algunos medicamentos y aumentar el riesgo de sufrir problemas de salud. Algunos tratamientos pueden favorecer la deshidratación, alterar la función renal, dificultar la regulación de la temperatura corporal, disminuir la sensación de sed o provocar bajadas de la presión arterial, incrementando así el riesgo de agotamiento por calor o golpe de calor».

Fármacos que pueden acentuar los efectos adversos del calor

De la misma manera, aseguran que otros fármacos pueden alcanzar concentraciones de riesgo en casos de deshidratación, incrementando así su toxicidad. De ahí la importancia de mantener siempre un nivel adecuado de hidratación. Este es el caso de la metformina, utilizada habitualmente para controlar los niveles de glucosa en sangre; la digoxina, empleada en el tratamiento de la arritmia cardíaca o fibrilación auricular; así como algunos medicamentos de uso psiquiátrico, como el litio, o determinados antiepilépticos.

Aconsejan también extremar la precaución con los medicamentos que afectan al sistema nervioso central, como los neurolépticos, antidepresivos y opioides, así como con aquellos que interfieren en la sudoración o en la regulación de la temperatura corporal, como los anticolinérgicos, antihistamínicos o las hormonas tiroideas. Estos tratamientos pueden dificultar la disipación del calor y aumentar el riesgo de sufrir un golpe de calor.

En ningún caso debe interrumpirse o modificarse la medicación por iniciativa propia, y cualquier ajuste debe ser valorado de forma individual por un profesional sanitario, según recuerdan desde el Servicio de Farmacia.

Vigilancia y mantenimiento de los tratamientos

Desde Atención Primaria, la doctora Cristina Margusino Framiñán, médica del Centro de Salud de Toén, recuerda que «es fundamental mantener siempre una buena hidratación, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, conservar correctamente los medicamentos según las indicaciones del envase y no modificar ni interrumpir ningún tratamiento por iniciativa propia».

La doctora Margusino destaca que «ante una ola de calor o la aparición de síntomas como mareo, debilidad, confusión o disminución de la cantidad de orina, se recomienda consultar con un profesional sanitario para valorar cada caso de manera individualizada. Estas medidas son fundamentales para evitar complicaciones graves como descompensaciones cardíacas o renales, bajadas bruscas de tensión, síncopes, intoxicaciones medicamentosas o golpes de calor».

Por tanto, y por encima de todo, es importante mantener una hidratación adecuada, controlar la temperatura ambiental y estar atentos a cualquier signo de alarma, especialmente en menores y personas de edad avanzada a nuestro cargo o de nuestro entorno.

El Área Sanitaria de Ourense continuará promoviendo campañas de información preventiva durante todo el verano, en coordinación con los centros de salud, residencias y servicios comunitarios, con el objetivo de proteger a los colectivos más vulnerables.

Consejos frente al calor

Las principales recomendaciones sanitarias son beber más líquidos, sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta ligeramente fríos. Deben evitarse las bebidas calientes, alcohólicas, el café, el té, los refrescos de cola y las bebidas con mucho azúcar; aumentar el consumo de verduras y frutas; evitar las comidas copiosas y conservar los alimentos en el frigorífico, prestando especial atención a su correcta conservación.

También se aconseja utilizar ropa ligera y holgada, de colores claros y preferiblemente confeccionada con tejidos naturales. En la calle, protegerse del sol utilizando sombrero, gafas de sol y protector solar, así como calzado fresco, cómodo y transpirable. Siempre que sea posible, permanecer en espacios ventilados, climatizados o a la sombra, evitar estar al aire libre durante las horas de mayor calor y reducir la actividad física o la práctica deportiva.

En casa, utilizar las habitaciones más frescas de la vivienda y, para limitar el aumento de la temperatura, mantener las persianas bajadas durante el día y no abrir las ventanas hasta que descienda la temperatura exterior, preferiblemente por la noche, para ventilar.

En el coche, al estacionar o realizar una parada, evitar dejar en su interior, con las ventanillas cerradas, a niños o personas mayores.

En caso de tener que asistir a una persona que sufra agotamiento o un golpe de calor, lo primero es solicitar ayuda médica urgente llamando al 061. Mientras llega la asistencia, se puede intentar reducir su temperatura trasladándola a la sombra o a un lugar fresco y tranquilo, enfriar su cuerpo, mojarla con agua fresca y abanicarla. Si está consciente, puede ofrecerse pequeños sorbos de agua fresca o bebidas con sales minerales; si no lo está, debe colocarse de lado, con las piernas flexionadas, y no darle líquidos.