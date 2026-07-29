Un estafador con los bonos de 100 euros del Concello de Ourense suplantó la identidad de siete personas

El bono de 100 euros del Concello de Ourense movilizó 10 millones de euros en la primavera de 2023, poco antes de las elecciones municipales, con el objetivo de incentivar el consumo en el comercio y en la hostelería de la ciudad en un periodo de pospandemia. Todas las personas empadronadas en el municipio de Ourense tenían derecho a percibir esta ayuda pública, con independencia del nivel de ingresos. La tramitación podía hacerse de manera presencial, con una cita, pero sobre todo se cursó a través de una página web del Ayuntamiento, desde la que podía descargarse el bono en QR en un teléfono móvil o un ordenador. Esa convocatoria del Ayuntamiento, muy popular, con multitud de beneficiarios, también dio lugar —ese fue el aspecto negativo— a una gran cantidad de fraudes que han obligado a intervenir a la Policía, la Fiscalía y los juzgados.

A los tribunales han llegado varios casos de estafas por el uso fraudulento de bonos, procedimientos saldados en su gran mayoría con acuerdos de conformidad que rebajan la pena a los acusados a cambio del reconocimiento de los hechos y del compromiso de pagar el importe defraudado. En una de esas vistas, un agente de la Policía aseguró que llegaron a detectar en la investigación 250 perjudicados. Algunos casos no llegaron a cuajar con una denuncia porque entre quienes supuestamente usaron el vale sin permiso había incluso familiares de los beneficiarios. En los casos finalmente comunicados a las autoridades, el Concello de Ourense resarció a los verdaderos titulares con un nuevo vale de 100 euros. Como parte perjudicada, el Ayuntamiento es el destinatario de las indemnizaciones por responsabilidad civil que se van imponiendo en el reguero de procedimientos judiciales abiertos por delitos de estafa, en ocasiones en modo continuado. Uno de estos ejemplos se ha saldado con condena por conformidad. El autor de los hechos es un varón que admite que usó de forma fraudulenta siete bonos, causando por tanto un perjuicio de 700 euros.

La sentencia, dictada por la plaza 2 de la Sección Penal de Ourense, formaliza un acuerdo de conformidad que supuso la retirada por parte de la Fiscalía de la acusación contra una mujer, novia del encausado, que sale absuelta. El único autor es el varón, que acepta 9 meses de prisión, aunque se le aplica el beneficio de suspensión de la pena: es delincuente primario, sin antecedentes. No puede cometer ningún nuevo delito en los próximos dos años. Además, debe abonar la responsabilidad civil por la estafa continuada de los siete bonos. Podrá pagar en cuotas de 100 euros al mes.

«Se hizo, en forma no determinada», con un total de siete bonos, «suplantando la identidad de sus titulares», indican los hechos probados de esta sentencia, un nuevo caso del macrofraude que se salda con condena de conformidad. El joven utilizó tres de los bonos sustraídos para pagar la compra de aparatos electrónicos en un comercio de informática de Ourense, el 12 de abril de 2023. El Concello entregó a los perjudicados tres nuevos vales.

Sin pruebas contra ella

Además, el acusado se hizo con otros cuatro bonos que regaló a su pareja. Entre los días 15 y 17 de abril de 2023, la chica los gastó en el mismo establecimiento de informática y en dos locales de hostelería, pero la sentencia indica que «no ha podido probarse que tuviera conocimiento de la ilícita procedencia» de los bonos. El Ayuntamiento también entregó nuevos vales de 100 euros a los cuatro ciudadanos que resultaron perjudicados por el uso ilegítimo de la ayuda.