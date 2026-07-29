Sin carné, sin luces y a más de 200 km/h por la A-52 en un coche que robó a su expareja: la huida temeraria de un conductor que desobedeció a la Guardia Civil

Las conductas temerarias al volante suponen un riesgo para la integridad y la vida de otras personas, y de los propios infractores. Algunos infractores enlazan en cuestión de minutos varios comportamientos ilegales. Un conductor que estuvo varios meses sin ser localizado se enfrenta a cuatro posibles delitos, tras protagonizar hace cuatro meses una peligrosa huida de la Guardia Civil en la provincia de Ourense. Según informa la Comandancia, el infractor hizo caso omiso a los agentes que le dieron el alto, emprendió una huida de más de 15 kilómetros por la autovía A-52, llegando a rebasar los 200 kilómetros por hora, y lo hizo circulando pese a no tener carné de conducir y al volante de un vehículo que figuraba como sustraído, que además condujo con las luces apagadas. Para completar el 'combo' de circunstancias anómalas, la persona que iba conduciendo tenía una orden de alejamiento de su expareja, la propietaria del coche. Se lo cogió sin permiso. El vehículo no tenía seguro y los neumáticos se encontraban en mal estado.

El domingo 29 de marzo, agentes de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNVIS) del Subsector de Tráfico de Ourense llevaban a cabo un servicio de vigilancia de la seguridad vial en la A-52, a la altura del municipio ourensano de Allariz. Los guardias detectaron a un turismo que circulaba a una velocidad «notoriamente superior a la establecida», describe la Guardia Civil. Además, los agentes comprobaron que ese vehículo carecía de seguro en vigor, por lo que decidieron darle el alto para comunicar la infracción.

Cuando los funcionarios de la autoridad activaron las señales luminosas del vehículo oficial, el conductor «no redujo la velocidad ni mostró intención de detenerse», afirma el instituto armado. Los guardias civiles decidieron ubicarse en el carril izquierdo e hicieron indicaciones al conductor con la lintera, para que se apartara. Según la Comandancia de Ourense, en ese momento el infractor «dirigió su vehículo hacia los agentes». Los profesionales realizaron una maniobra evasiva para evitar la colisión. Tras esa primera conducta ilegal, el hombre emprendió la huida a gran velocidad.

Durante el seguimiento del vehículo, los guardias observaron que el infractor se cambiaba de carril de forma aleatoria en numerosas ocasiones, para rebasar a otros vehículos. Unos siete kilómetros después del inicio de su fuga temeraria, apagó las luces del coche para seguir circulando, y fue a más de 200 kilómetros por hora durante una distancia de al menos 15 kilómetros. Los agentes decidieron parar el seguimiento por el riesgo que la huida del conductor en esas peligrosas circunstancias entrañaba para la segurida vial en plena A-52, la principal vía de comunicación del sur de Galicia.

La Guardia Civil interviene el coche

Las comprobaciones posteriores del instituto armado sirvieron para averiguar el conductor tenía una orden de alejamiento de la dueña del coche, una expareja a la que presuntamente había sustraído el vehículo sin que ella lo autorizase. Días después de la peligrosa fuga, la Guardia Civil intervino el automóvil como objeto del delito. Los agentes efecutaron varias indagaciones y comprobaron también que los neumáticos no se encontraban en buen estado para la circulación.

El conductor fugado no tenía actualizado su domicilio en la DGT, lo que dificultó durante meses su localización. Tras varias semanas de investigación, los agentes identificaron y encontraron al sospechoso. Además descubrieron que en el momento de producirse los hechos no tenía el carné de conducir en vigor porque había agotado todos los puntos del saldo de permiso.

La Guardia Civil sostiene que este infractor múltiple se enfrenta a cuatro posibles delitos:

Conducir de manera temeraria, una conducta castigada con penas de prisión de 2 a 5 años, multa de 12 a 24 meses y privación del derecho a conducir entre 6 a 10 años. Conducir un vehículo a motor con pérdida de vigencia del permiso de conducir por haber agotado los puntos asignados legalmente, con posibles penas de prisión de 3 a 6 meses, multa de 12 a 24 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Desobediencia grave a agentes de la autoridad, con penas previstas en la ley de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 18 meses. Delito de hurto, con posibles penas de prisión de 6 a 18 meses.

Además, se suman dos infracciones administrativas: no haber comunicado el conductor el cambio de su domicilio a la Dirección General de Tráfico (80 euros, sin retirada de puntos), y no respetar las señales y órdenes de los agentes (200 euros más la detracción de 4 puntos). Asimismo, el titular del vehículo, la expareja, se enfrenta a tener que responder por la falta de seguro del vehículo (1500 euros, sin puntos).

Vehículo decomisado por la Guardia Civil de Tráfico. / GC