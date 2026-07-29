La Audiencia de Ourense rechaza la puesta en libertad de un presunto agresor machista porque el riesgo para la víctima es «extremo»

En la provincia de Ourense hay cerca de 550 mujeres víctimas de violencia machista cuyos casos permanecen activos en el sistema integral de protección Viogén, que coordina a las fuerzas de seguridad del Estado en el control de los presuntos agresores y en la preservación de la seguridad de las denunciantes. La mayoría de los casos suelen catalogarse como de riesgo bajo, y es excepcional en Ourense que haya situaciones en el rango de peligro más elevado, el extremo. Una de estas graves situaciones de violencia de género mantiene en prisión a un presunto agresor machista. A principios de junio, la plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Verín ordenó el encarcelamiento preventivo del investigado, que está inmerso en una causa penal por presuntos delitos de lesiones y de quebrantamiento de medida cautelar. La defensa del hombre presentó un recurso de apelación contra esa decisión. A esa petición se adhirió la abogada de la perjudicada. La Fiscalía se opuso y la Audiencia Provincial de Ourense descarta la excarcelación.

La letrada del sospechoso alegó una supuesta ausencia de razones para mantener la prisión provisional, considera que no existen indicios contra su cliente y cree que el auto que acordó la restricción de libertad carecía de una motivación suficiente. En una resolución del pasado 30 de junio, de la que ha sido ponente la magistrada Ana del Carmen Blanco Arce —la presidenta de la Audiencia—, el tribunal de apelaciones desestima el recurso y ratifica la decisión cautelar: «La medida acordada por la instructora cumple los requisitos», expresa la sala.

Sufre «una dependencia emocional» del maltratador

La Audiencia recuerda que los indicios atribuidos por la instructora contra el investigado se basan en la declaración en sede judicial de la víctima, «que resulta absolutamente creíble no solo por las corroboraciones periféricas con las que cuenta, el informe médico forense, sino por cuanto la perjudicada presenta una dependencia emocional del recurrente, que le ha llevado a favorecer la comisión del delito de quebrantamiento que se investiga», expone el auto.

Los magistrados de la Audiencia consideran que «la medida cautelar se halla absolutamente justificada, porque no existe otra medida menos gravosa para proteger a la víctima, visto que el recurrente no respetó la medida de prohibición de acercamiento y comunicación que se hallaba vigente», recuerda la sala.

Además, este hombre cuenta con antecedentes por el mismo delito y, desde el pasado mes de abril, «son numerosos los incidentes que se están investigando en relación con el recurrente y su pareja, todos ellos relacionados con la violencia sobre la mujer, calificándose el riesgo policialmente de extremo». Además, el tribunal recuerda que la perjudicada afirmó en sede judicial «temer por su integridad».

La decisión de la Audiencia Provincial de Ourense, que confirma íntegramente la medida de prisión provisional acordada en esta causa, es firme y el auto no admite recurso ordinario alguno.