Amencer devuelve el color a su mural en vísperas del Campamento Urbano

La 39ª edición del Campamento Urbano organizado por la Asociación Xuvenil Amencer comienza el próximo lunes 3 de agosto. Como cada año en los días previos, un grupo de jóvenes voluntarios se han juntado este 29 de julio para devolverle el color al mural situado en la calle Saénz Díez.

Entre los artistas se encuentran Javier Carballo y Pablo Seara, coordinadores del campamento. «Lo que hacemos es retocar las paredes que tenemos aquí», explica Carballo, «lo único que vamos a pintar nuevo es la actualización de las fechas del campamento urbano, pero bueno, eso es una cosita pequeña». Para ello acuden diversos voluntarios «tanto de la asociación como del Campamento Urbano», cuenta Seara, «dedican estos días una parte de su tiempo para venir a ayudar a ultimar detalles, como es hoy la pintada del muro».

Los voluntarios pintando el mural en Saénz Díez. / Iñaki Osorio

Pero no es el último cambio que se va a realizar en la pared, durante el campamento «vamos a blanquear un tramo de muro más antiguo, que está un poquito más arriba, para hacer una actividad de grafiti con los niños en el día de la cultura urbana», afirma Carballo. «Viene una persona que es grafitero profesional y les imparte un taller de cómo pintar, cómo utilizar un spray, las técnicas que hay... y luego los niños pintan con él ese tramo que blanqueamos».

El próximo sábado 1 de agosto tendrá lugar el llamado Preurbano: «Básicamente, lo que hacemos es preparar las últimas tareas que quedan por hacer para montar el campamento y luego unas pequeñas formaciones que damos a los voluntarios en recursos de animación, distancias educativas, formas de acercarse a los chavales de manera correcta...», aclara, «y ver un poquito por encima las programaciones que vamos a hacer cada día, para que vengan ya un poquito... mentalizados». «También sirve para tener una toma de contacto de todo el equipo animador, para conocernos un poco y ponernos bien las caras», añade Seara.

Campamento Urbano

El Campamento Urbano tendrá una duración de 9 días, comenzando el 3 de agosto y poniendo su cierre el día 13, y las inscripciones continúan abiertas a través del formulario online para todos los niños y niñas de entre 8 y 16 años que quieran apuntarse.

Entre otras actividades, las Tardes do Urbano en el Colegio Salesianos cuentan con sala de juegos, ludoteca, biblioteca y tebeoteca, karaoke, sala de baile, futbolín, pimpón, PlayStation, Wii y teatro.