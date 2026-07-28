La Xunta de Galicia exige a Adif limpieza y prevención con «urgencia» junto a las vías del tren para evitar más incendios tras nueve focos en Ourense en dos semanas

«A falta de limpeza das vías e das instalacións de ADIF segue poñendo en perigo a nosa veciñanza e o noso monte. Un problema que non afecta só a Boborás, senón a todos os municipios polos que pasa a liña convencional do tren. Xa é hora de que se actúe», clama Patricia Torres, alcaldesa de Boborás y portavoz del gobierno provincial de la Diputación de Ourense. El incendio registrado este lunes en Xurénzas, presuntamente ocasionado por el paso de un tren y la falta de mantenimiento junto a la vía —Adif, en cambio, afirma que el fuego fue «ajeno» a la infraestructura— se suma a otros incidentes en las últimas semanas, con una causa aparentemente similar. El pasado día 13, el paso de un tren de mercancías causó presuntamente ocho incendios entre Maside, Ourense, Amoeiro y Punxín. En estos municipios ardieron 8 hectáreas. Tras el último episodio de una serie de nueve focos registrados en las últimas dos semanas, originados presuntamente por la circulación del tren, la Xunta reitera a Adif la «urgencia» de que ejecute acciones preventivas de limpieza en el entorno de las vías.

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, subraya que hace días remitió una carta a Adif, para solicitar información detallada sobre su plan anual de prevención y tratamiento de la biomasa, «sin que se haya obtenido respuesta», afirma la Xunta. La conselleira incide que «es imprescindible» que la empresa pública de gestión ferroviaria garantice, en plena época de riesgo elevado de incendios, que las infraestructuras ferroviarias estén preparadas y con la gestión de biomasa ejecutada.

Gómez añade que este tipo de incidentes causan «malestar» entre los ciudadanos, porque desencadenan incidencias en el tráfico ferroviario, como la interrupción este lunes de la línea convencional de tren, entre O Carballiño y O Irixo, durante unas dos horas. Además el riesgo en la extinción es mayor para los profesionales, debido a las catenarias y al difícil acceso a los lugares de los incendios.

Columna de humo junto a la vía ferroviaria, en Xurenzás, Boborás, este lunes. / FDV

En la cuenta de la red social X (antes Twitter), el administrador ferroviario ofrece información institucional, así como datos sobre el estado de la infraestructura y la circulación en la red pública. Hace unos días, durante la grave crisis de incendios en varios puntos de España como Castilla-León y Madrid, Adif indicaba que los incendios forestales «pueden afectar a la circulación ferroviaria. Desde nuestros centros de control seguimos de cerca cualquier incidencia que pueda comprometer la seguridad o el servicio, coordinándonos con los organismos competentes», asegura el ente estatal.

El lunes, tras el incendio que afectó a unos 1.800 metros cuadrados en Xurenzás, en Boborás —en el operativo de extinción trabajaron un agente forestal, tres brigadas, dos motobombas, un helicóptero y dos aviones—, Adif informó de que, entre las 17 y las 19 horas aproximadamente, permaneció interrumpida la circulación entre O Carballino y O Irixo «por un incendio ajeno próximo a la infraestructura», según su versión. El incidente afectó a los trenes de ancho convencional que circulaban entre Ourense y Santiago de Compostela. Se estableció un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros.