Sorprendidos por la Guardia Civil tras el delito: detenidos dos ladrones que huían con objetos robados en un almacén de O Pereiro de Aguiar

Agentes de la Guardia Civil del puesto de Luíntra (Nogueira de Ramuín) actuaron en colaboración con efectivos del Subsector de Tráfico de Ourense del instituto armado para detener a dos vecinos de Ourense, de 44 y 47 años de edad, que presuntamente cometieron un delito de robo con fuerza. El pasado sábado 25 de julio, diez minutos antes de las ocho de la tarde, los guardias sorprendieron a los dos sospechosos con varios objetos que habían sido sustraídos en un almacén ubicado en la localidad de A Derrasa, en el municipio ourensano de O Pereiro de Aguiar.

Según informa la Comandancia ourensana, la Guardia Civil recibió en su central —el número es el 062— una llamada que alertaba del robo. Los agentes acudieron al lugar del suceso y llegaron a tiempo para comprobar que los dos detenidos huían a pie del lugar del robo, portando el material que presuntamente habían sustraído. La Guardia Civil ha recuperado los objetos robados.