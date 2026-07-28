El proyecto de digitalización que vigila y detecta en tiempo real la calidad, consumo de la red de agua y saneamiento de Ourense

La Estación Depuradora de Aguas Residuales de Reza acogió ayer el acto de clausura de «Ourense termal, verde y digital», una iniciativa clave para la modernización y la digitalización de los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua del municipio. Este proyecto permitirá conectar en tiempo real cualquier problema que afecte a ambas redes, desde la calidad y cantidad del agua de consumo hasta cualquier tipo de fuga o avería —tanto domiciliaria, algo posible gracias a los nuevos 6.500 contadores de telelectura, como en cualquier otro punto de la amplísima red municipal—al igual quew cualquier fallo en cualquier otro punto del sistema ya a gran escala.

El acto de clausura de este ambicioso programa contó con la presencia del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, y del subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, en representación de las administraciones fundamentales para sacar adelante esta iniciativa pionera, ya que el proyecto ha contado con una inversión total estimada de 4,5 millones de euros: el 80% lo ha concedido el Gobierno central a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia mediante los fondos europeos Next Generation UE, y el 20% restante el Ayuntamiento. Asistieron también Francisco Lorenzo, concejal de Obras, y representantes de las firmas Veolia y Plexus Tech, encargadas de la ejecución técnica de la obra.

Agua regenerada para riego

En el apartado de abastecimiento, el proyecto contempló la sustitución de 6.500 contadores y su control y lectura digital. También se ha dividido la red de abastecimiento en 40 sectores independientes, con monitorización constantes de caudales, presiones y calidad del agua municipal. La digitalización de los tanques de tormenta, puntos de vertido, estaciones de bombeo y las 7 estaciones depuradoras (EDAR) del municipio, integradas en un centro de control en la EDAR de Reza mediante modelos matemáticos, es otro de los apartados novedosos. Además, en el apartado de eficiencia energética y recursos, se ha incluido la instalación de una planta fotovoltaica en la EDAR de Reza, sistemas de producción de agua regenerada para riego y baldeo, y una red de estaciones meteorológicas para anticiparse a periodos de sequía y de inundaciones. Un portal digital de acceso libre permitirá que la ciudadanía pueda consultar en tiempo real el estado de la red y comunicarse con el servicio municipal ante cualquier deficiencia que detecte en la suya. Durante su intervención, el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, señaló que esta actuación ratifica que «el compromiso del Gobierno de España con los ayuntamientos se traduce en hechos y en inversiones que mejoran la calidad de vida de la ciudadanía».

Asimismo, recordó que el Ministerio concedió una ayuda específica para este fin, subrayando que la iniciativa «refuerza la resiliencia frente al cambio climático de un municipio en el que el agua es un recurso estratégico». Santos también quiso poner en valor la magnitud del recurso hídrico y recordó que este no es el único Perte digitalización del ciclo del agua que el Ministerio está llevando a cabo en la provincia, ya que también está en marcha el proyecto «Ourense Inteligente», que ejecuta la Diputación con una ayuda de 7,6 millones de euros. Este segundo proyecto mejora la gestión y el uso del agua en 79 ayuntamientos de la provincia con procesos de digitalización y optimización de saneamiento y distribución.

Por su parte, el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, valoró de forma muy positiva el impacto de esta infraestructura y la alta financiación estatal obtenida, si bien criticó la falta de implicación autonómica.

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Jácome destaca la ·doble rentabilidad del proyecto

El regidor municipal incidió en la importancia estratégica de estas herramientas tecnológicas para el municipio, señalando que «en este caso, aplicada al ciclo del agua, es altamente rentable para los ciudadanos y para el entorno» y agradeció el apoyo del Gobierno central en contraposición dijo a la Xunta «a la que ni si ve ni se la espera». En la misma línea, el concejal de Obras Públicas, Francisco Lorenzo, agradeció el esfuerzo llevado a cabo por todos los equipos y situó esta intervención como el preludio de futuras mejoras en los servicios de la ciudad. Señaló que «es un paso adelante en la red que tiene que venir acompañado por la renovación en la que estamos trabajando a futuro con una nueva concesión para modernizar completamente la red de la ciudad de Ourense».