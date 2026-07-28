La perspectiva de género en un libro: «Moitos ámbitos das ciencias sociais aínda arrastran hoxe unha cegueira na análise da realidade social das mulleres»

La implementación de la perspectiva de género en las políticas públicas resulta clave para la construcción de una sociedad equitativa y justa, que supere y corrija los patrones patriarcales y machistas. El enfoque promueve el reconocimiento en igualdad de derechos, libertades e inclusión, aplicados en los distintos ámbitos de la vida. Desde el campus de Ourense, las investigadoras Carmen Verde, Sabela Pérez e Iria Vázquez han coordinado un trabajo con rigor académico y también afán divulgativo que ha salido de la imprenta en forma de libro, publicado por la editorial jurídica especializada Aranzadi, con el título ‘La perspectiva de género en la intervención psico-socio-jurídica’.

El manual recoge una síntesis histórica del movimiento feminista y la lucha por los derechos de las mujeres y también detalla la principal legislación en España sobre feminismo y violencia de género. Los ataques machistas y sexuales contra las mujeres constituyen uno de los principales problemas de seguridad ciudadana en este país. En la estadística de criminalidad más reciente, el balance del primer trimestre publicado por el Ministerio del Interior, los delitos contra la libertad sexual —que sufren en su gran mayoría mujeres, tanto adultas como menores— depararon un total de 4.806 hechos en España entre enero y marzo de este año, un 1,1% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Las violaciones aumentaron un 3,8%, con un total de 1.290 denuncias en el país en tres meses.

En Galicia, esta estadística aporta datos más positivos. Según el balance trimestral que publica Interior, los delitos contra la libertad sexual disminuyeron en el trimestre inicial del año un 10,6%, tras la denuncia de 168 hechos, mientras que entre enero y marzo de 2025 se habían registrado 188. En la provincia de Ourense, en el tramo de comienzo de 2026 hubo 22 delitos sexuales detectados por las fuerzas policiales, un caso más que el primer trimestre de 2025. El incremento más llamativo en territorio ourensano fue el de las violaciones: 8 denuncias en los tres primeros meses de este año, en comparación con las 3 del periodo de 2025.

El libro se detiene en la perspectiva de género en la intervención jurídica —esencial para una correcta evaluación de la prueba en los procesos penales y para acabar con prejuicios como el de ‘víctimas perfectas’–, y también trata la cuestión en los ámbitos social y psicológico. El trabajo académico es del Grupo de Estudos en Traballo Social: Investigación e Transferencia (GETS-IT), constituido en marzo de 2021 y con sede en la Facultad de Educación y Trabajo Social del campus de Ourense de la UVigo. La publicación se ha materializado bajo la coordinación de las investigadoras Verde, Pérez y Vázquez.

El libro está publicado por la editorial jurídica especializada Aranzadi. / DUVI

La posición masculina dominante en la historia en un mundo patriarcal se tradujo en un sesgo de género en materia académica: la mayor parte del conocimiento en los ámbitos jurídico y social se construyó a partir del análisis efectuado por hombres. El libro de las investigadoras del campus ourensana subraya que «en consecuencia, moitos ámbitos das ciencias sociais aínda arrastran hoxe unha cegueira en relación coa análise da realidade social no que ás mulleres, ou non se lles ve ou son categorizadas de forma desigual e minusvaloradas en relación cos homes. En definitiva, a maioría das disciplinas sociais e xurídicas téñense ido desenvolvendo baixo un marcado rumbo androcéntrico», advierten las autoras.

La síntesis histórica que ofrece el libro sobre el movimiento feminista y la conquista de derechos enlaza con el estudio de los principales hitos normativos en el ámbito internacional y, de manera detallada, en España desde el siglo XVIII. Las investigadoras examinan en este libro la evolución de los derechos de las mujeres así como de la respuesta institucional contra la violencia de género.

Con un enfoque multidisciplinar y riguroso, el manual aborda aspectos clave en la construcción de una sociedad más igualitaria, como las cargas en los cuidados, la reproducción social, la desigualdad material, las emociones y la autoestima en el proceso judicial, así como el análisis feminista de las migraciones. Esta publicación se presenta como «instrumento introductorio para incorporar a perspectiva de xénero á análise xurídica e á práctica forense», definen susresponsables. La obra recorre el panorama normativo sobre los derechos de las mujeres en España y sobre su proyección práctica, además de realizar un estudio crítico de la respuesta institucional frente a la violencia y de los límites estructurales.

«Unha das cuestións novidosas do libro é mostrar a interdisciplinariedade existente na abordaxe de problemáticas»

Las coordinadoras destacan que este libro está destinado a profesionales y a estudiantes de los campos jurídico y social, como Derecho, Trabajo Social, Criminología, Educación Social, Sociología o Psicología, entre otras disciplinas. Con un afán divulgativo en equilibrio con el rigor que exige un trabajo académico, el manual está redactado en un lenguaje que resulta asequible.

Las investigadoras conciben esta publicación como un instrumento de introducción ágil al tema del feminismo y a la implementación de la perspectiva de género en los ámbitos jurídico, psicológico y social. «Unha das cuestións novidosas do libro é amosar a interdisciplinariedade existente na abordaxe de problemáticas onde profesionais diversos e diversas afrontan conxuntamente, ou en colaboración, investigacións e intervencións desde a perspectiva de xénero», señalan la responsables de la coordinación de esta obra.