La provincia de Ourense acoge 21 funciones de la Rede Galega de Teatros e Auditorios: «A cultura é un dereito fundamental que hai que garantir»

La Rede Galega de Teatros e Auditorios celebra su 30º aniversario con 223 funciones, conciertos y espectáculos, de las cuales 21 serán en la provincia ourensana. Visitarán un total de 39 concellos a lo largo de Galicia, que incluyen los de A Rúa, O Barco de Valdeorras, O Carballiño y Ourense.

Este martes 28 se ha presentado la programación del segundo semestre en el Teatro Principal y se ha anunciado el comienzo de la venta de abonos, que durará hasta el 7 de septiembre, día en que comenzará la venta de entradas individuales. Para aquellos que estuvieron abonados la temporada anterior, el plazo para mantener su asiento se reduce al 21 de agosto. Podrá realizarse la compra a través de la web de ataquilla.com, la página del teatro o en la propia taquilla en horario de 12:00 a 14:00h.

Los precios varían según la zona: en butaca de patio, palco de platea o palco de primer piso, el abono cuesta 282,15 euros; para el palco del segundo, el precio es de 228,95 euros; y el de paraíso - visibilidad reducida es de 170,05 euros. Por su parte, las entradas únicas oscilan de los 8 a los 25 euros, dependiendo de la situación del asiento y de si la obra pertenece a la tarifa A, B, C o D. A mayores, el teatro ofrece un descuento del 10% en toda la sala a personas de movilidad reducida y del 2% en butaca, platea y primer piso a los mayores de 65 años, a los parados sin prestación económica y a quienes tengan Carnet Xove o de estudiante.

La vicerrectora del Campus de Ourense de la Universidade de Vigo, Montserrat Cruz, ha declarado en el evento que «non se pode entender o Campus sen o desenvolvemento cultural» y que «un ensino universitario non é só dar clase; ten que estar complementado con outras actividades que dan a capacidade crítica», y asegura que «o programa é marabilloso». Por otro lado, el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, ha remarcado la importancia de atraer a los jóvenes al teatro porque se suele perder al público de esa franja de edad, y añade: «Parabéns e moitas grazas por seguir traballando a prol do teatro galego».

Asimismo, el vicepresidente segundo de la Deputación, César Fernández, ha afirmado que el acceso a la cultura es un «dereito fundamental que hai que garantir» y que hay que seguir apostando por ella porque «é unha condición básica para a dignidade da vida humana».

Programación

El horario de las funciones variará según el mes del año para aprovechar mejor las horas de sol. De junio a septiembre serán a las 21 horas de lunes a sábado, y a las 19-20h los domingos y festivos. En cambio, de octubre a mayo tendrán lugar a las 20 horas de lunes a sábado y a las 18-19h los domingos y festivos. Aquellas funciones que sean infantiles se llevarán a cabo a las 17:00h, y las funciones de noche se reservarán para las 22h.

Los abonos incluyen la entrada a las obras de Sarabela Teatro con «Incendios»; Entrecajas producciones con «Mihura»; Condetrespés con «Carlos Blanco, a penúltima»; Prod. Alternativa contemporánea OFF con «La malquerida»; Pentación espectáculos con «Filosofía mundana»; Pistacatro-Productora de soños-CDG con «A Serie Clopen»; SMedia Produccións-Okapi Producciones con «Un matrimonio sin filtros»; Contraproducións con «Memorias dun neno labrego»; Pentación Espectáculos-Teatro de Malta Olympia con «La Barraca»; Ronlalá con «La desconquista»; Teatro Español-Entrecajas Producciones con «Esencia»; Prodigio Teatro con «Monstruos, el prodigio de los dioses» y Teatro Español Amor al Teatro con «El Barbero de Picasso».

Además de esos, habrá conciertos y eventos no incluidos como el de Orquesta Filarmonía Ibérica, el de Chris Jagger, el Festival Internacional de Teatro en Ourense (FITO), «¡Acojonado!» o los incluidos en Nadal en Familia.