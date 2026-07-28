La nueva ola tiñe Ourense de naranja y trae de vuelta noches insoportables: «Incluso me echo en el suelo por el calor»

La provincia de Ourense recibe esta semana una nueva ola de calor. Con máximas previstas de 40º en la capital de As Burgas, se avecinan noches complicadas con temperaturas que rozarán los 30 grados a las 00:00h y no bajarán de los 25º hasta pasadas las 3 de la mañana. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya ha activado alertas para los días lunes 27 y martes 28.

Meteogalicia ha marcado como valor extremo diario de este lunes la cifra de 40,1º en la ciudad de Ourense a las 17:10h, siendo la temperatura más alta del día de toda Galicia. Le siguen los 39,1º de Leiro a las 18:00h y los 38,8º de Meder, en Salvaterra do Miño (Pontevedra) a las 17:00h.

Los niños juegan con agua en un parque infantil para sobrellevar las altas temperaturas. / Iñaki Osorio

A pesar del calor exagerado del día, muchos vecinos notan el mayor cambio a la hora de dormir. Durante episodios como estos se mantienen los 30º hasta las 23 horas, y no se alcanzan las mínimas hasta las 6 de la mañana, rozando los 20º, lo que dificulta enormemente conciliar el sueño.

Omar Taboada vive en un país extranjero donde «habitualmente, hace menos temperatura» y asegura que cuando viene aquí «lo llevo mal». Añade que «al ser de un pueblo, aun refresca un poquito más, pero se hace duro». Su hermana, Naira Taboada, está de acuerdo: «estar sin aire acondicionado es horrible; tenemos ventilador y se va llevando como se puede».

Por su parte, Salvatore viene de Madrid con su familia y afirma que «normalmente no puedo dormir aquí». Declara que en la casa de su suegra, donde descansan cuando visitan la ciudad, «estamos sin aire y no se puede estar, incluso me echo en el suelo por el calor».

Varios jóvenes se hidratan durante una tarde calurosa en Ourense. / Iñaki Osorio

En una situación parecida se encuentra Ander Navarro, que viene de País Vasco, donde «hace menos calor que aquí» y cuenta que soportar estas temperaturas «está siendo horrible». Le habían dicho que en Galicia solo «había lluvia y frío», pero se ha dado cuenta de es un tópico más: «a mi amiga casi le da un golpe de calor». Navarro agradece que el apartamento donde se aloja cuente con aire acondicionado, lo que sin duda «lo hace mucho más llevadero para dormir».

Máximas de 40º

La AEMET ha puesto este lunes 27 la zona del Miño en alerta naranja por los 39º presentes durante gran parte de la tarde, mientras que la zona noroeste de la provincia, donde se encuentra la comarca de O Carballiño, cuenta con alerta amarilla y una temperatura máxima que se sitúa en los 36º.

El martes 28 la cosa empeora, llegando al pico de 40º en la capital ourensana a las 16 horas. La zona sur, compuesta por las comarcas de Allariz-Maceda, Baixa Limia, Verín, A Limia y Terra de Celanova, se suma a la alerta amarilla con otra máxima de 36º, igualando el estado de la zona noroeste, que continuará en la misma situación que el lunes.

La Agencia Estatal prevé un mayor peligro en el intervalo entre las 13 y las 20 horas, por lo que se recomienda medir la exposición al sol durante este tiempo y mantenerse hidratados.

En los próximos días, y pese a no estar declarada ninguna alerta, se siguen esperando jornadas de calor con máximas de 35-38º y mínimas de 17-19º.