La Guardia Civil detiene un año después al presunto autor de un incendio intencionado que arrasó 1.800 hectáreas en Vilardevós: «O avance do lume era bestial, a vivencia foi dantesca»

En agosto de 2025, la provincia de Ourense sufrió en menos de dos semanas los tres mayores incendios forestales de la historia de Galicia, desde que existen registros. Aquel mes del pasado verano representó un antes y un después en cuanto a la magnitud del fuego y al grado de amenaza para el entorno natural, propiedades, infraestructuras de transporte y de suministro, y también para la seguridad de las personas. Casi nueve de cada diez hectáreas arrasadas en Galicia el año pasado ardieron en territorio ourensano, una provincia en la que el daño superó las 100.000 hectáreas, además del negro balance de decenas de viviendas, incluso aldeas enteras, alcanzadas por las llamas en distintos municipios. Vilardevós, en el castigado sureste ourensano, en uno de los distritos con las condiciones climáticas más extremas, y con mayor saldo histórico de incendios forestales, sufrió en las crudas semanas de agosto de 2025 varias situaciones de emergencia. Por uno de los incendios, de 578 hectáreas, hay un hombre en prisión provisional para el que la Fiscalía solicita 6 años de cárcel y el pago del coste del operativo de extinción, casi 834.000 euros. Por otro de los sucesos, registrado dos semanas después, la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 63 años, vecino del municipio. El instituto armado lo considera presunto autor del fuego declarado el 13 de agosto de 2025 en Vilar de Cervos, que arrasó 1.800 hectáreas y obligó a confinar dos localidades. Por fortuna, ninguna vivienda se vio afectada por este frente.

«Quien prenda fuego de manera intencionada tendrá que responder, más temprano que tarde. La Guardia Civil mantiene en curso otras investigaciones relacionadas con los incendios del año pasado», advierten fuentes del instituto armado. Casi un año después de los hechos, un presunto incendiario pasa este martes a mediodía a disposición de la jueza de la plaza 1 —en funciones de guardia— del Tribunal de Instancia de Verín.

La detención es el resultado de una tarea de investigación por parte de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia ourensana de la Guardia Civil. Los agentes han recabado testificales y han utilizado técnicas y medios de investigación para reunir indicios de la presunta partipación de este sexagenario en la autoría de un incendio forestal presuntamente intencionado.

El presunto autor del incendio, de 63 años, conducido por agentes de la Guardia Civil al cuartel de Verín. / GC

Era un día no que os medios de extinción escaseaban. Por sorte había moita xente ese día, e os veciños cos nosos propios medios loitamos contra o lume

«A vivencia foi dantesca, foron días moi complicados», resume la alcaldesa de Vilardevós, Tamara Balboa, que además es vecina de Vilar de Cervos. El 13 de agosto de 2025, la provincia de Ourense se encontraba en una situación de emergencia por el riesgo extremo de incendio y por una oleada de fuegos que desbordaron la capacidad de extinción. «Estabamos os veciños e os medios en Moialde, axudando na extinción dun lume, e avisaron de que había outro que comezaba en Vilar de Cervos. O avance do lume era bestial», rememora la regidora.

La columna de humo se divisaba a distancia y, cuando pudieron acercarse a la aldea, con dificultades porque las llamas dificultaban la aproximación, el pueblo ya estaba «rodeado» por el fuego, que además avanzaba «moi rápido» hacia las aldeas de Bustelo y Moimenta. «Era un día no que os medios de extinción escaseaban. Por sorte había moita xente ese día, e os veciños cos nosos propios medios loitamos contra o lume ata que esa noite chegaron catro brigadas, creo lembrar que da zona da Coruña», relata Balboa. «Por desgraza, en Vilar de Cervos a xente está moi afeita aos lumes, e sabe onde se poden atacar e intentar parar. Iso foi o que nos salvou», considera Tamara.

Ella ese día fue vecina, teniente de alcaldesa y también integrante de Protección Civil. «Traballamos entre todos intentando solucionar a situación para evitar que o lume se metese na aldea», afirma. El frente comenzó un miércoles y, dos días más tarde, avanzó hacia A Veiga das Meaus y Bemposta. «Foron días moi complicados. Os veciños e os gandeiros axudaron con tractores, camións, cisternas, ou coas propias mans. A colaboración foi total», valora la regidora con la perspectiva del tiempo.

Casi un año después de los hechos, la Guardia Civil culmina la investigación de este caso y pone a disposición judicial al presunto autor del incendio forestal. Los vecinos, confirma la alcaldesa, comentaban desde el primer momento su sospecha sobre una causa intencionada de este frente.