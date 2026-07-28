Condenado a una multa por fugarse de un centro de menores de Ourense: lo detuvieron en A Coruña un mes después

Tenía 19 años de edad y se encontraba en Monteledo —un centro de menores de Ourense que se encarga de la reeducación y la custodia de adolescentes infractores—, para cumplir una medida de internamiento en régimen cerrado, de 20 meses de duración, que le había sido impuesta por el juzgado de Menores Número 1 de A Coruña, en una sentencia firme dictada en un procedimiento de 2020, un año en el que este joven aún no había alcanzado la mayoría de edad. La tarde del 17 de junio de 2023, mientras se encontraba en Ourense disfrutando de una salida autorizada, «se fugó y no se reincorporó al centro de menores Monteledo», según señalan los hechos probados de la sentencia de la jurisdicción de adultos que ahora lo condena, con su conformidad, por un delito de quebrantamiento.

No regresó a la instalación en la que debía cumplir la medida judicial impuesta, «sin concurrir ninguna causa que justificara dicho quebrantamiento y con total menosprecio a lo ordenado por la autoridad judicial», añade la resolución. El joven fugado fue localizado justo un mes más tarde de su marcha. A las 5 de la madrugada del 17 de julio de 2023, agentes de la Policía Autonómica de A Coruña detuvieron a este varón y lo llevaron de vuelta al centro de Monteledo.

La sentencia es de la plaza 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ourense. El día del juicio, el pasado 10 de junio, el encausado, que tiene 22 años en la actualidad, mostró su conformidad con el acuerdo negociado entre la Fiscalía y la defensa. La causa se zanja con un reconocimiento de los hechos y una pena de multa, por un importe total de 1.440 euros.

El joven realizará el pago de manera fraccionada, después de que la autoridad judicial accediese a establecer cuotas de 60 euros mensuales. La resolución es firme, como todas las que resultan de un acuerdo de conformidad.