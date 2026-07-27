O Ribeiro
Vecinos de Carballeda de Avia se movilizan contra las «prisas» y falta de información en la propuesta de fusión con Ribadavia
Un centenar de personas se manifiestan ante el consistorio y algunos temen que la unión con Ribadavia conllevaría «perder nuestra identidad»
Apenas han pasado diez días desde que los vecinos de Carballeda de Avia se enteraron a través de los medios de comunicación de las intenciones de fusionar este concello con el de Ribadavia, y ya han conformado una plataforma vecinal que este lunes llevó a cabo su primera concentración delante del consistorio para protestar por la falta de información. Este martes el concello celebrará una comisión de cuentas, por lo que muchos de forma espontánea acordaron volver a concentrarse a las 12 de la mañana.
Más de un centenar de vecinos procedentes de diversas parroquias acudieron este lunes a protestar «contra la desinformación, porque no sabemos nada», dice una vecina. Al día siguiente de salir publicada la noticia hubo una sesión plenaria a la que acudieron varios vecinos «y allí se nos dijo que iban ir casa por casa a escuchar a cada uno; esto debe ser un proceso abierto, claro y libre, y no lo de ir por cada casa», apunta Magdalena. «Hay gente como yo que regresamos al rural y apostamos por arreglar casas viejas de nuestros antepasados, y nos duele que hagan estas cosas tan rápido y a escondidas». Asimismo, rechaza la fusión de ambos concellos.
Otro vecino, Marcos, también critica la «falta de información y transparencia», y rechaza una fusión a cambio de subvenciones que apenas podrían suponer grandes ventajas: «Que tengamos 200.000 euros más al año no va significar un gran cambio, como sería un acceso a la A-52, un polígono industrial, promocionar viviendas para gente joven, fomentar el número de matrículas en el colegio o el de cartillas en el centro médico. Se va a perder la identidad por cosas de poco calado».
Tampoco entienden las prisas ahora, «a poco tiempo de las elecciones municipales, cuando tuvieron toda el mandato para hacerlo de forma escalonada, con más claridad y contando con la opinión de los vecinos», subrayan entre quienes están en contra. A mayores, consideran importante tener compromisos de las administraciones, «formales y firmados», y conocer qué ventajas e inconvenientes tendrá la fusión porque «también los habrá, y después de estos detalles, entonces decidir».
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