El reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad de la Ribeira Sacra debe esperar

El Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, reunido en Busán (Corea) en su asamblea anual, otorga más tiempo al Paisaje del Agua de la Ribeira Sacra para perfeccionar su candidatura a Patrimonio de la Humanidad. El embajador delegado permanente de España en la Unesco, Miquel Iceta, considera que son «buenas noticias», porque la devolución no conlleva una desestimación completa y un reinicio del expediente desde cero, de nuevo, sino una devolución técnica para completar y aportar más detalles sobre la propuesta. El objetivo de este aplazamiento es que las autoridades españolas reformulen la justificación de esta inscripción bajo los criterios necesarios.

Esta medida ha sido aprobada con el respaldo de un bloque de 15 países, encabezado por Perú, tras varias horas de debate y división de pareceres, porque la candidatura de la Ribeira Sacra, la única presentada en España en esta edición, contaba con el informe negativo del órgano asesor oficial, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), que no veía en la candidatura un ejemplo sobresaliente de un asentamiento humano tradicional y considera que no cumple de forma suficiente con los criterios de integridad y autenticidad. Finalmente, dos tercios de los miembros se han decantado por la devolución técnica.

La decision del comité pide a España que presente con un mayor grado de detalle los atributos, que continúe con la documentación de los elementos hidráulicos y que desarrolle la presentación de la evolución histórica del paisaje. Una misión de expertos del Icomos acudirá para apoyar sobre el terreno, a modo de asesoramiento, el trabajo adicional que será necesario por parte de la Xunta y el Gobierno antes de la evaluación definitiva de la candidatura.

La Ribeira Sacra, un territorio que se extiende por municipios del norte de la provincia de Ourense y del sur de Lugo, forma un paisaje natural esculpido por el tiempo en el que destacan los imponentes cañones del Sil y el Miño, además de la ribera del Cabe. Es uno de los grandes geodestinos turísticos del interior de Galicia. Es Bien de Interés Cultural desde 2018.

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, califica la decisión de la Unesco como una situación «esperanzadora», al considerar que mantiene viva la candidatura de la Ribeira Sacra y abre la puerta a conseguir el reconocimiento como Patrimonio Mundial el próximo año. «Estamos en condiciones de conseguirlo. Tenemos un año para hacerlo y vamos a cumplir. Ahora toca ponerse a trabajar», indica.

Menor admite que el informe inicial de Icomos supuso «un mazazo», ya que no respaldaba la inscripción de la candidatura. «No era un informe justo», afirma, recordando que tanto las diputaciones de Lugo como de Ourense habían trabajado conjuntamente para impulsar el proyecto, «algo que a veces no es fácil cuando las administraciones son de distinto color político». El presidente provincial alaba el trabajo del equipo diplomático español, por su «labor extraordinaria».

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Por su parte, el presidente del Consorcio de Turismo Ribeira Sacra, Luis Fernández Guitián, cree que hay motivos para estar «contentos» porque un aplazamiento de la candidatura a Patrimonio de la Humanidad «no es una devolución» y piden «ajustes técnicos menores, no una reconfiguración completa». Según subraya, «un aplazamiento no es una devolución. Hay que realizar ajustes técnicos menores y subsanar con Icomos aspectos muy concretos y tenemos un año para hacerlo»