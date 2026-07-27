Un incendio junto a la vía del tren en Boborás interrumpió la circulación ferroviaria entre O Carballiño y O Irixo durante dos horas

Boborás ha registrado ya varios incendios forestales en lo que va de verano. El más reciente tuvo lugar este lunes en Xurenzás. Se detectó a las 15.26 horas y quedó estabilizado a las 16.42, tras afectar a unos 1.800 metros cuadrados de superficie. La circulación ferroviaria entre O Carballiño y O Irixo quedó interrumpida unas dos horas, entre las 17 y 19 aproximadamente, por este fuego «ajeno y próximo a la infraestructura», según publicó Adif en la red social X. Este incidente afectó a los trenes de ancho convencional que circulaban entre Ourense y Santiago de Compostela, y se estableció un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad. Según la Consellería do Medio Rural participaron en el operativo de extinción un agente forestal, tres brigadas, dos motobombas, un helicóptero y dos aviones.

La alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, cree que «todo apunta» a que el origen se debe al «paso do tren e o deficiente estado de mantemento da infraestrutura ferroviaria». La regidora subraya que desde la administración local «esiximos ao Ministerio de Transportes e a ADIF que manteñan limpas e en condicións as marxes da vía. A realidade é ben distinta: abandono, falta de mantemento e un risco permanente para a nosa veciñanza», lamenta Torres.

«Non podemos esquecer que a Audiencia Nacional xa condenou no ano 2022 a Adif pola súa responsabilidade en incendios provocados por esta mesma situación. Xa está ben. Non podemos seguir vivindo con esta ameaza constante nin poñer en perigo ás persoas, ás vivendas e ao noso patrimonio natural pola inacción doutras administracións», clama la alcaldesa. «Desde o Concello de Boborás volveremos esixir responsabilidades e actuacións inmediatas para que isto non volva repetirse», afirma.

Hace diez días, otro incendio afectó a la misma parroquia de Xurenzás, donde ardieron 19 hectáreas y resultó dañado el castro, y el pasado día 13 el paso de un tren de mercancías causó presuntamente ocho incendios entre Maside, Ourense, Amoeiro y Punxín. Ardieron 8 hectáreas.