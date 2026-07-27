Manzaneda
Un festival de cornamusas, tocando a más de 1.800 metros de altitud
Más de 600 músicos de seis localidades diferentes de España y Portugal participaron en el XVII Certamen Celtibérico de Bandas de Gaitas de Manzaneda, organizado por la Diputación
La música de más de 600 cornamusas portadas por sus correspondientes músicos y músicas, procedentes de agrupaciones llegadas de España y Portugal, sonó este domingo más cerca del cielo, concretamente en la Estación de Montaña de Manzaneda, ubicada a 1.800 metros de altitud, durante la celebración del XVII Certamen Celtibérico de Bandas de Gaitas. Hasta ese entorno geográficamente espectacular y en el que el sonido cobra una nueva dimensión, se desplazaron agrupaciones procedentes de Galicia, Asturias, Cataluña, Madrid, Portugal y, como novedad, las Islas Baleares, logrando concentrar en un mismo escenario las melodías y los ecos de seis territorios distintos, unidos por el latido tradicional y de raíz de las cornamusas.
La incorporación de las formaciones de Islas Baleares supuso uno de los grandes atractivos de esta edición al acercar al público las características gaitas mediterráneas, enriqueciendo un programa que demostró la vitalidad del folclore y fomentó un rico intercambio cultural. El programa se completó con el IX Atardecer de la Seitura, dedicado a la recuperación de los antiguos cantares ligados a las labores agrícolas, y con la tradicional Noche Celta, antes de la gran final del certamen. Una programación que combina música, patrimonio y naturaleza, y que consolida esta cita como uno de los principales referentes de la música tradicional en Galicia.
El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, asistió a la entrega de premios y durante el acto puso en valor esta cita como «un ejemplo de como la cultura tradicional puede convertirse en un motor para dinamizar el turismo y la economía local», al tiempo que destacó la capacidad del evento para atraer visitantes a la montaña ourensana. Además el director xeral de Turismo de la Xunta destacó la importancia de este tipo de eventos para avanzar en un modelo turístico más equilibrado. «El turismo en Galicia también se construye desde el interior. Iniciativas como el Certamen Celtibérico ayudan a diversificar los flujos de visitantes, a dar visibilidad a comarcas con enormes recursos naturales y culturales y a generar oportunidades para el territorio», aseguró.
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