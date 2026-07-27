Escotet destaca la resiliencia de Abanca tras un «un año difícil y de desafíos»

El Monasterio de San Clodio, en el municipio ourensano de Leiro, fue el escenario elegido este fin de semana para la X Romería Internacional Abanca, una cita consolidada en el calendario socioeconómico. El presidente de la entidad financiera, Juan Carlos Escotet Rodríguez, aprovechó para hacer balance profundo de la coyuntura actual, ante una audiencia de casi 350 invitados de una docena de países de Europa y América, clientes no residentes, aprovechando sus vacaciones y el regreso a las raíces. Un encuentro al que asistieron, entre otros cargos políticos, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

En un discurso de marcado tono humano y estratégico, Juan Carlos Escotet no dudó en catalogar la coyuntura reciente como «12 meses complejos pero marcados por logros significativos y por desafíos que nos pusieron a prueba». Una reflexión con la que quiso situar el desempeño del banco en un entorno global cambiante, poniendo de relieve la capacidad organizativa para superar entornos de exigencia máxima.

El máximo dirigente de la entidad bancaria hizo especial hincapié en el perfil de muchos de los presentes en el acto, vinculando la trayectoria personal y empresarial de los emigrantes gallegos con la propia filosofía organizativa de la firma. «Muchos de nosotros tenemos en común historias de emigración, creación de empresas y gestión en ambientes de particular hostilidad. Ninguno es ajeno a la experiencia y beneficios de persistir», enfatizó Escotet.

Para el presidente de Abanca, esa facultad de resistir y progresar frente a las adversidades responde a un poso cultural y ético que, a su entender, debe guiar la labor financiera y empresarial. «La respuesta habla de lo profundas que son nuestras raíces en las prácticas de la solidaridad y la responsabilidad, que con tanta insistencia promovemos en Abanca. Me alegra pensar que nos define la empatía hacia los demás y que nos importa el mundo que nos rodea», afirmó con rotundidad e su intervención.

Autoridades, en un momento del evento. / Iñaki Osorio

En esa misma línea de visión de futuro y la inevitable adaptación a los nuevos tiempos, Juan Carlos Escotet subrayó la irrupción disruptiva de las nuevas tecnologías en el día a día del sector crediticio. En este sentido mencionó de forma explícita el avance de la inteligencia artificial, revelando que en Abanca la IA, «ya está transformando todos nuestros procesos» . Un cambio de paradigma que, a su juicio, deja una enseñanza clara para el tejido productivo: «las organizaciones necesitan un plan estratégico claro, con horizontes definidos».

Apoyo a Venezuela

Asimismo, el dirigente de Abanca tuvo palabras de cercanía y apoyo hacia el plano internacional, expresando de forma sentida su solidaridad con el pueblo de Venezuela, así como sus condolencias y respaldo a los familiares de las víctimas y a los heridos a causa de los terremotos registrados el pasado mes de junio. n