De Ayacucho al Campo da Feira para celebrar la Independencia de Perú ... con los ourensanos

Ourense tendió puentes este fin de semana para disfrutar de la fiesta gastronómica e histórica, con la que la comunidad peruana residente en la provincia celebró el Día de la Independencia de Perú, organizada por la Asociación de Peruanos de Ourense, que preside Edith Lapa, y que contó con el apoyo del Concello de Ourense, que le brindó el recinto del Campo da Feira.

La jornada reunió a cerca de 200 personas de la comunidad peruana que residen y trabajan, la mayoría desde hace años en Ourense, participando en esta cita, así como otras personas de esta comunidad desplazadas del resto de Galicia para esta fiesta.

Uno de los puestos de preparación de comida peruana / Iñaki Osorio

La presidenta de la asociación destacó la importancia de esta fecha patria que conmemora la proclamación de la independencia, en concreto de la colonización española, ocurrida el 28 de julio de 1821 por el general José de San Martín. Más allá de la conmemoración histórica, el evento se convirtió dos siglos después de aquella proclamación, en una magnífica oportunidad para el intercambio cultural y la integración.

Una de las actuaciones del folclore de su país durante la fiesta nacional de Perú / Iñaki Osorio

Los asistentes pudieron disfrutar de una gastronomía tradicional que fue una de las grandes protagonistas. Desde el ceviche de pescado, el plato bandera por excelencia; chicharrón de cerdo con camotes; arroz chaufa con cecina y el tradicional tacacho; carapulcra elaborada con papas secas, así como arroz con pato y los frijoles con seco de ternera.

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Otro grupo de asistentes a la fiesta y degustación gastronómica de la comunidad peruana en Ourense / Iñaki Osorio

La música y el baile con folclore tradicional y el vistoso carnaval ayacuchano fueron otros de los ingredientes de esta primera edición de la cita con la cultura de Perú. La presidenta del colectivo afirma que «estamos integrados en Ourense, los que llegaron con sus títulos como profesores o médicos han conseguido en algún caso homologarlos y trabajar en lo suyo, y todos tratamos de buscar la vida como podemos en hostelería o cuidado de mayores y niños».