El turismo se enamora de Ourense: 163.600 visitantes en el primer semestre

Ourense ha vuelto a tener las calles llenas este fin de semana, tanto de vecinos que viven fuera y retornaron, como de turistas, y es que el turismo ya no es cuestión de fechas y la ciudad ha vivido un primer semestre de 2026 con picos de más de 163.600 visitantes, una cifra histórica que además se traduce en una media de pernoctaciones que, solo en el mes de junio, superó las 64.000, es decir más de 2.000 plazas ocupadas al día.

Cabe destacar que la mayoría de los que se quedaron a dormir en algún punto de la provincia de Ourense (52.492 pernoctaciones del total) eran españoles. En todo caso, los extranjeros dejaron 11.627 pernoctaciones en los hoteles de la ciudad y la provincia solo en el mes de junio, lo que supone también un aumento de 1.600 más respecto al mismo mes de 2025.

Un buen semestre

Los locales hosteleros vivían ayer un día festivo en Galicia y que por lo tanto se preveía vacío en Ourense como ciudad de paso, un ejemplo de que «la ciudad se llena, sobre todo por las tardes y noches, también hay muchos vecinos que han vuelto» indicaba un hostelero de la Praza do Ferro, una de las que a partir de las 20:00 horas y gracias a unas temperaturas amables a esa hora, estaba llena, al igual que las zonas de vinos de la ciudad.

Los datos publicados esta semana por el Instituto Nacional de Estadística no dejan lugar a dudas: en estos primeros seis meses del año, que no son los mejores pues se trata de la antesala del verano, la provincia ha registrado un total de 163.602 viajeros.

Del recuento de estos primeros seis meses del año, previos casi al inicio del verano, se deduce que no ha sido junio necesariamente el mejor mes en cuanto a afluencia de turistas, sino los de abril, con un total de 31.780 viajeros, y en especial mayo, que ha tocado techo con los 32.761 viajeros que han pasado por la provincia.

Los datos de ocupación de este pasado mes de junio también han sido buenos, rozando casi el 67% la ocupación los fines de semana. Según los datos del INE, el mes pasado solo había 25 establecimientos abiertos con un total de 1.372 plazas.

Plazas hoteleras

En cuanto a los datos provinciales aportados por el INE respecto al mes de junio, en el que no están al cien por ciento todos los establecimientos hosteleros ni los contratos, el número de establecimientos abiertos fue de 173, con un total de 3.249 habitaciones estimadas en la provincia, lo que se traduce en 6.076 plazas estimadas.

El grado de ocupación ha sido el mes pasado del 43,48% en la provincia los fines de semana, y del 42,85% el grado de ocupación por habitaciones.

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En todo caso, siguen a buen ritmo las excursiones y rutas turísticas por la ciudad. Ayer se estrenaba una visita guiada que nace con intención de continuidad: se llama Ourense Sacro y recorre la catedral y las principales iglesias de la zona centro. Finalmente, Virginia Osorio, guía y coordinadora de visitas a la Catedral, fue la encargada de llevar a un primer grupo de personas a ese recorrido por la Catedral, la Iglesia de Santa María Nai, Santo Domingo y Santa Eufemia. Hay unas cuantas propuestas más, de las que dieron buena cuenta estos días los muchos visitantes.