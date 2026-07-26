Montserrat Cruz, vicerrectora del Campus de Ourense: «Queremos un campus abierto, vivo, dinámico y crítico»

Montserrat Cruz González coge el puesto de vicerrectora con ganas de dar vida al Campus de Ourense de la Universidade de Vigo. Después del triunfo electoral de Carmen García Mateo como rectora, y tras haber sido decana en la facultad de Empresariales y Turismo, la ourensana ya se ha puesto en marcha para organizar el próximo curso 26-27 de la mejor manera posible.

—¿Cuáles son los retos que plantea para este periodo de mandato?

—A nivel de Campus de Ourense, intentaremos incrementar las sinergias dentro y fuera de la Universidad, para el PDI, PTXAS y alumnado. Presentaremos memorias de actividades, jornadas específicas para empresas e instituciones, centros de secundaria, mayores… y dinámicas colaborativas transversales. Queremos un campus abierto, vivo, dinámico y crítico. Como además tenemos un campus de especialización, desearíamos reforzar el Campus Auga, concretando las líneas de investigación, ampliando sus objetivos y su vinculación con el tejido productivo y social.

—Y a corto plazo, ¿cuáles son sus objetivos?

—Tenemos ya planificado el inicio del curso académico y la Agenda del proceso de Acreditación del Campus Auga, con visita del panel de evaluadores a mediados de Septiembre. La reacreditación del Campus Agua y el Inicio del curso en el Campus de Ourense son nuestras primeras tareas para conseguir los objetivos más inmediatos.

—¿Hay alguna medida que vayan a implementar desde principio de curso, ahora en septiembre?

—Sí, ya le hemos implantado en 15 días, diferenciar claramente competencias y responsabilidades de las direcciones de área, la dirección del Campus Auga y las mías, como vicerrectora, frente a una estructura difusa. Felizmente dispongo de un equipo de trabajo muy experimentado y comprometido que ha asumido con diligencia sus obligaciones desde el primer momento, y les estoy muy agradecida. Trabajando en equipo afrontaremos cualquier reto, no concibo otra forma más eficiente de avanzar en nuestros objetivos. Igualmente abordaremos mejoras en instalaciones del campus, mientras avanza dentro de los plazos previstos la construcción del Edificio para Ingeniería Aeroespacial.

—Anteriormente comentó que quiere «fomentar un verdadero sentimiento de comunidad universitaria», ¿qué acciones concretas pretenden llevar a cabo para conseguirlo?

—Mejorar espacios para incentivar la colaboración entre miembros de la comunidad universitaria es un objetivo importante, que iremos gestionando con el tiempo, con jornadas de formación, música, teatro, asesoría de emprendimiento, espacios de coworking, asociaciones de estudiantes, programa de mayores, eventos de trascendencia global, jornadas de interacción empresa-universidad…

—También habló de «humanizar el campus» y que «el personal se sienta valorado», ¿qué cambios realizarán para lograrlo?

—Nunca me gustó que únicamente haya relaciones dentro de cada centro y que apenas haya interacción fuera de los límites de cada edificio, tanto para PDI, como alumnado y PTXAS, incluso con la ciudad. Propondremos más iniciativas transversales, activaremos espacios y eventos desde el Vicerrectorado con este objetivo de integrar y humanizar centros y colectivos. El Vicerrectorado, en coordinación con las direcciones de área, propone este objetivo como prioritario.

—¿Cómo ve la posibilidad de crecimiento del campus de Ourense? ¿En qué aspecto espera dar un salto más grande?

—El Campus de Ourense ha crecido muchísimo los últimos años y necesitamos mejorar el servicio prestado en investigación y transferencia. En el caso de docencia estamos pendientes para que Ingeniería Aeroespacial pueda tener su propio edificio. Siendo relevante el crecimiento, me preocupa mucho más la calidad del servicio prestado a toda la comunidad universitaria. Debemos tener en cuenta que el Campus ha incorporado en últimos años tres nuevos grados sin edificación adicional: Ingeniería Aeroespacial, Relaciones Internacionales e Inteligencia Artificial. Sería estupendo incrementar plazas en los grados más demandados, o incluso a través de la fórmula del PARS, específica de la UVigo.

—⁠¿Considera crear nuevas infraestructuras en el campus?

—Nos gustaría invertir en el mantenimiento de las instalaciones actuales y finalizar el nuevo edificio para Ingeniería Aeroespacial. La integración de Enfermería y el seguimiento de los nuevos másteres reclama nuestra atención, antes de abordar nuevas inversiones. Igualmente nos gustaría recuperar espacios infrautilizados.

—⁠¿Cree que el campus podría crecer en el espacio actual o plantearía ampliarlo en un sitio distinto?

—Nuestra ubicación es inmejorable, un campus urbano, verde y sostenible; ya tenemos espacios en el CITI cuya adecuación es mejorable. Consideramos que las instalaciones están en el mejor espacio posible.

—¿Tienen planteado captar nuevos títulos?

—Sería maravilloso ofertas nuevos títulos que mejoren nuestra adecuación a las necesidades del mercado laboral. Tenemos varias propuestas sobre la mesa, esperamos que vayan saliendo adelante; aunque insisto en que nuestra prioridad es la calidad y no la cantidad.