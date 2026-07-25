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Rescatan el cuerpo de un hombre atrapado en el desván de una vivienda en Verea

Los sanitarios solicitaron la intervención de medios de rescate ante el «lugar de difícil acceso» donde se hallaba el fallecido

Central de emergencias del 112 Galicia.

Central de emergencias del 112 Galicia. / EP

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R. V.

Los servicios de emergencia intervinieron anoche en la liberación del cuerpo de un hombre atrapado en el desván de una vivienda en el municipio ourensano de Verea.

Según la información facilitada por el 112, eran las 20.45 horas cuando recibieron el aviso de un particular solicitando la asistencia sanitaria para un hombre que «podría estar sufriendo una indisposición» a la altura del kilómetro 7 de la OU-0207, en el lugar de Ceixo, Concello de Verea.

Desplazados hasta el punto indicado, los sanitarios confirmaron que la persona se encontraba «en un lugar de difícil acceso», y que podría estar fallecida, por lo que solicitaban medios de rescate ante la imposibilidad de acceder a ella.

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Se desplegaron efectivos del GES de Celanova, de Guardia Civil y Protección Civil, quienes facilitaron el acceso y la recuperación del cuerpo.

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